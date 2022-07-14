Caixa de som toca música que só uma pessoa consegue ouvir

A tecnologia, que se chama Smart Beaming e foi desenvolvida pela empresa israelense Noveto, usa um conjunto de alto-falantes bem pequenos: o primeiro protótipo tem 256 deles (com aproximadamente 1 cm cada).

Por fora, parece uma caixa Bluetooth comum, exceto por um detalhe: duas câmeras, que detectam a posição da sua cabeça. A caixa usa essa informação para escolher os alto-falantes que vão produzir o som.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Eles emitem frequências ultrassônicas, que o ouvido humano não consegue captar (e se propagam em ângulos bem definidos). Elas colidem bem em frente às suas orelhas – e aí se transformam em sons audíveis, mas apenas por você. Quem está ao lado não escuta nada.

Continua após a publicidade

O sistema, que é protegido por 45 patentes, já foi demonstrado publicamente pela Noveto. Agora, a empresa pretende licenciar a tecnologia para fabricantes de caixas de som.