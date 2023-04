China prepara rede de satélites quânticos

O país anunciou que está trabalhando em uma rede de satélites baseados em um fenômeno chamado teletransporte quântico. Ele permite transmitir dados de um jeito impossível de interceptar.

Primeiro você dispara fótons (partículas de luz) em um cristal de boro. Ao passar pelo cristal, cada fóton se divide em dois, formando pares. E eles ficam entrelaçados, ou seja, vinculados: tudo o que você fizer em um fóton se reflete no outro, onde ele estiver. Manipulando esses pares de fótons, é possível enviar e receber dados digitais.

Em 2016, a China fez a primeira demonstração dessa tecnologia no espaço, com o satélite experimental Micius; agora, pretende montar uma rede. Como os fótons ficam protegidos (você não precisa transmiti-los pelo espaço, como acontece com as ondas eletromagnéticas usadas hoje), em tese não há como roubar os dados.

Os chineses pretendem usar essa tecnologia para montar um sistema de transmissão de dados imune à espionagem.

