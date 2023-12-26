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Tecnologia

Cinco jeitos de usar a tecnologia para simplificar sua vida

As máquinas Lava e Seca da LG analisam o peso e os tipos de tecido, otimizam a higienização das roupas e podem ser controladas à distância

Por Abril Branded Content 26 dez 2023, 16h28 | Atualizado em 11 jan 2024, 11h08
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 (LG/Divulgação)
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Sua casa já não é apenas o lugar para chegar do trabalho ou dos estudos, e ocupar umas poucas horas antes de voltar para a rua. Dependendo do dia, ela pode ser seu escritório. Ou talvez ela fique desocupada por um tempo, enquanto você viaja para trabalhar a partir de qualquer outro lugar – ou para passear.

Uma coisa é certa: o lugar onde você vive é dinâmico, assim como sua rotina. E, em sua ausência, ele não vai ficar vazio. Os eletrodomésticos estarão lá, conectados, cuidando da sua rotina.

Essa é a proposta de LG Electronics, que coloca em prática o lema da marca, “Life’s good”. A vida pode, e deve, ser boa, e livre de atividades repetitivas que a tecnologia é capaz de executar sozinha, seguindo, é claro, os comandos do usuário. É possível, inclusive, utilizar a plataforma LG ThinQ para definir, por exemplo, como e quando quer que sua roupa seja lavada.

Quando se trata de roupas, aliás, a linha de Lava e Seca atende às mais variadas demandas por quantidade de roupas, sempre com a qualidade que faz diferença na rotina. São equipamentos inteligentes, conectados, com design avançado, que proporcionam maior bem-estar e tempo para curtir com quem mais importa.

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“O nosso objetivo é sempre proporcionar a melhor experiência possível para o cliente. Aliada à tecnologia, a linha de Lava e Seca Smart da LG ainda traz design e acabamento premium, deixando a lavanderia do consumidor ainda mais elegante e moderna”, conta Rodrygo Silveira, gerente de produto de linha branca da LG.

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Conheça agora cinco jeitos de simplificar sua vida e ganhar tempo quando o assunto é lavar roupas.

1. Sistema Artificial Intelligence Direct Drive™ (AIDD) para otimizar a higienização das roupas

Desenvolvido com base em um estudo de 20 000 combinações de lavagens, o sistema analisa o peso e os tipos de tecido dentro do tambor. Dessa forma, encontra o melhor padrão e protege até 18% mais as roupas. A Lava e Seca Smart LG 13 kg conta com o AIDD, além de um sistema de inteligência artificial que otimiza o processo de higienização das roupas.

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2. Design premium e moderno

O mesmo aparelho vem equipado com porta de vidro temperado, que não risca e é resistente a altas temperaturas e impactos – além de utilizar as sempre úteis travas para crianças. A parte externa é robusta e o cesto interno, fabricado 100% com aço inox. E mais: agora os modelos VC4 13 kg e VC5 11 kg contam com uma nova opção de cor, Titanium, um cinza-escuro brilhante e moderno que deixa o ambiente ainda mais sofisticado.

3. Vapor Steam ajuda a eliminar agentes alergênicos

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Disponível na Lava e Seca Smart LG VC4 13 kg Titanium, o sistema de vapor tem a capacidade de eliminar até 99,9% de agentes alergênicos. Tudo pensado para melhor conforto do consumidor, que ganha praticidade, tempo para fazer outras atividades do dia a dia – e recebe de volta roupas higienizadas com um nível de profissionalismo que beira a perfeição. 

4. Steam Refresh

A Lava e Seca Smart LG faz lavagem a seco com desodorização e higienização a vapor, eliminando até 99,9% das bactérias e ácaros. É indicada para roupas que não estão completamente sujas para serem lavadas, mas podem muito bem se beneficiar de uma limpeza profunda. O sistema está disponível nesse modelo, que também é equipado com sistema de lavagem rápida de apenas 14 minutos – que, juntamente com o ciclo de secagem de 30 minutos, entrega as roupas totalmente higienizadas em apenas 44 minutos.

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5. TrueBalance: auxilia na lavagem de peças pesadas

Como saber se a máquina vai lavar bem a carga de roupas, sem barulho ou vibração? Fique tranquilo: a Lava e Seca Smart LG 17 kg Aço Escovado Preto conta com o TrueBalance, que lava as cargas mais pesadas utilizando um sistema antivibração, que proporciona estabilidade para peças como cobertores, toalhas e roupas de cama. E tudo isso com um desempenho silencioso. Resultado: roupas impecáveis. Afinal, a Lava e Seca Smart LG possui uma exclusiva tecnologia 6 Motion, que realiza seis movimentos de lavagem, enquanto as lavadoras convencionais oferecem apenas um.

Conectividade para todos

A plataforma LG ThinQ conecta seus eletrodomésticos.
Imagine uma casa ou apartamento cheio de dispositivos tão inteligentes que cuidam de si mesmos. Essa é a proposta ousada do LG ThinQ, uma plataforma exclusiva de inteligência artificial que oferece conectividade de forma fácil e tangível para todos. Eles não apenas sabem o que é melhor para seu funcionamento, como também mandam dicas para os usuários sobre o assunto. Ajudam, inclusive, a economizar energia a partir da leitura dos padrões de uso de cada pessoa.  Parece muito trabalho, mas você pode gerenciar os dispositivos a partir de um só lugar, seja em casa, no trabalho presencial, no trânsito ou durante uma viagem. O aplicativo também permite controlar a lavagem das roupas, por exemplo – o morador pode escolher entre mais de 30 opções de ciclos, para monitorar em tempo real a partir de qualquer lugar. O LG ThinQ se conecta a soluções que levam inteligência a seu espaço, como o Google Assistente e a Alexa, da Amazon. E a IA embarcada estuda padrões e preferências para proporcionar uma experiência única e personalizada. É inteligência em casa, para você ganhar tempo e conforto.

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