Como funciona a tela do Kindle?
Quem tem esse leitor de ebooks sabe que a tela é bem diferente dos tablets. Mas qual tecnologia está por trás dela?
A tela do Kindle e de outros e-readers é construída especificamente para a leitura de ebooks. Ela possui apenas tons de branco, preto e cinza, e não apresenta danos tão graves aos olhos quanto as telas de tablets ou smartphones.
Os e-readers usam uma tecnologia chamada e-ink, já que a tela se parece com tinta sobre uma folha de papel. Essas telas possuem duas camadas transparentes e várias microesferas pretas e brancas, carregadas magneticamente para formar o que é visto pelo leitor.
Vale lembrar também que estas telas possuem um consumo baixíssimo de energia. O único momento em que o e-reader gasta energia é durante a formação das imagens, quando as microesferas se movimentam para mostrar o que o usuário vê na tela. Assim que essa imagem é formada, a matriz de circuitos responsável por movimentar as esferas é desligada.
Essas telas são mais saudáveis para os olhos porque não produzem luz própria, se aproximando muito da experiência de realmente ler em papel.
Por isso, as telas e-ink precisam ser iluminadas para que você possa ler – seja com a luz do quarto, algum abajur, ou com a luz solar mesmo, já que elas também possuem tecnologia antirreflexo. Em alguns casos, o próprio aparelho já possui leds embutidos para iluminar a tela e facilitar a leitura no escuro. Veja alguns exemplos abaixo
Novo Kindle 11ª Geração
O Kindle de 11ª Geração é o menor, mais leve e mais básico da família Kindle, mas já traz todas as principais funções dos seus irmãos mais velhos. Ele possui uma tela super nítida, uma bateria que pode durar até 6 semanas, e memória de 16 GB para armazenar milhares de livros.
Kindle Paperwhite
Este Kindle Paperwhite já traz algumas características mais avançadas, se comparado ao primeiro da lista. Ele possui uma tela maior, com mais qualidade, bordas mais finas e temperatura de luz ajustável, bateria com duração de até 10 semanas e resistência à água.
Kindle Paperwhite Signature Edition
A Signature Edition do Kindle Paperwhite oferece alguns recursos adicionais ao modelo padrão da linha, mas mantém o mesmo design e boa parte das características. As diferenças aqui ficam para o carregamento sem fio, luz frontal adaptável e armazenamento ainda maior, de 32 GB.
Kindle Oasis
O Oasis é o Kindle mais avançado que a Amazon oferece. Ele possui a maior tela entre os quatro, com 7 polegadas, design mais fino e premium, com botões físicos para passar as páginas, temperatura de luz ajustável, resistência a água IPX8 e 32 GB de armazenamento.