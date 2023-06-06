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Tecnologia

Como funciona a tela do Kindle?

Quem tem esse leitor de ebooks sabe que a tela é bem diferente dos tablets. Mas qual tecnologia está por trás dela?

Por Afiliados Abril 6 jun 2023, 10h48
Foto com quatro modelos de Kindle
 (Afiliados Abril/Montagem sobre reprodução)
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Como funciona a tela do Kindle? Priorizar nos meus resultados Google

A tela do Kindle e de outros e-readers é construída especificamente para a leitura de ebooks. Ela possui apenas tons de branco, preto e cinza, e não apresenta danos tão graves aos olhos quanto as telas de tablets ou smartphones.

Os e-readers usam uma tecnologia chamada e-ink, já que a tela se parece com tinta sobre uma folha de papel. Essas telas possuem duas camadas transparentes e várias microesferas pretas e brancas, carregadas magneticamente para formar o que é visto pelo leitor.

Vale lembrar também que estas telas possuem um consumo baixíssimo de energia. O único momento em que o e-reader gasta energia é durante a formação das imagens, quando as microesferas se movimentam para mostrar o que o usuário vê na tela. Assim que essa imagem é formada, a matriz de circuitos responsável por movimentar as esferas é desligada.

Essas telas são mais saudáveis para os olhos porque não produzem luz própria, se aproximando muito da experiência de realmente ler em papel.

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Por isso, as telas e-ink precisam ser iluminadas para que você possa ler – seja com a luz do quarto, algum abajur, ou com a luz solar mesmo, já que elas também possuem tecnologia antirreflexo. Em alguns casos, o próprio aparelho já possui leds embutidos para iluminar a tela e facilitar a leitura no escuro. Veja alguns exemplos abaixo

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Novo Kindle 11ª Geração

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O Kindle de 11ª Geração é o menor, mais leve e mais básico da família Kindle, mas já traz todas as principais funções dos seus irmãos mais velhos. Ele possui uma tela super nítida, uma bateria que pode durar até 6 semanas, e memória de 16 GB para armazenar milhares de livros.

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Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite

Este Kindle Paperwhite já traz algumas características mais avançadas, se comparado ao primeiro da lista. Ele possui uma tela maior, com mais qualidade, bordas mais finas e temperatura de luz ajustável, bateria com duração de até 10 semanas e resistência à água.

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Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature Edition

A Signature Edition do Kindle Paperwhite oferece alguns recursos adicionais ao modelo padrão da linha, mas mantém o mesmo design e boa parte das características. As diferenças aqui ficam para o carregamento sem fio, luz frontal adaptável e armazenamento ainda maior, de 32 GB.

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Kindle Oasis

Kindle Oasis

O Oasis é o Kindle mais avançado que a Amazon oferece. Ele possui a maior tela entre os quatro, com 7 polegadas, design mais fino e premium, com botões físicos para passar as páginas, temperatura de luz ajustável, resistência a água IPX8 e 32 GB de armazenamento.

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