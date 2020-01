Em parceria com a Nasa, startup vai construir o primeiro hotel no espaço

A cada dia que passa, o turismo espacial fica mais próximo de se tornar realidade. Recentemente, foi divulgado pela Nasa o acordo estabelecido com a Axiom Space – startup criada em 2016 e que pretende lançar um hotel espacial.

O primeiro módulo comercial criado para receber turistas ficará situado na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Seu lançamento é previsto para o segundo semestre de 2024 e, para chegar lá, os hóspedes pegariam carona nas espaçonaves Crew Dragon, da SpaceX , ou a Starliner, da Boeing.

As duas naves estão próximas de iniciar serviços regulares. Nas últimas semanas, a SpaceX fez um lançamento para testar a segurança da Crew. Foi um sucesso – o que significa que, em breve, voos tripulados poderão acontecer.

Apesar de jovem no mercado, a Axiom Space conta com grandes nomes em sua equipe. Michael T. Suffredini, presidente-executivo da empresa, atuava anteriormente como gerente de programa da ISS no Johnson Space Center da Nasa. Além dele, a Axiom conta com três ex-astronautas da Nasa, que voaram e até comandaram ônibus espaciais.

–A Nasa vê a decisão como um passo importante para fomentar a economia na baixa órbita terrestre, já que há planos de privatizar a ISS e torná-la majoritariamente comercial. Os aposentos serão equipados com displays interativos e contarão com uma belíssima vista para a Terra (veja abaixo). Neste link aqui, dá para conferir as imagens projetadas pelo designer Philippe Starck, em 2018.

Hotel cinco (bilhões de) estrelas

Apesar de termos uma pequena noção de como o módulo se parecerá por dentro, não se sabe ainda como será seu exterior – ou mesmo como tudo irá funcionar. Detalhes como esses devem ser divulgados na medida em que a Nasa e a Axiom Space avançarem com os planos. Por ora, uma das únicas certezas é que o segmento será conectado à porta de acoplamento direto do módulo “Nó 2” da ISS.

O futuro do módulo hoteleiro é promissor e vai além do turismo. Ele poderá ser usado como destino em missões comerciais de voos espaciais, auxiliar em experimentos de habitação, promover o desenvolvimento de tecnologias, entre outras diversas vantagens para empresas espaciais.

Com o acordo fechado, resta a parte burocrática: negociar os termos e definir preços de contrato. De qualquer forma, o primeiro viajante já está de passagem comprada. Em janeiro de 2019, um milionário anônimo, com o objetivo de ser pioneiro, desembolsou 55 milhões de dólares para garantir sua cadeirinha. Mas calma: ele não será o único. O roteiro poderá ser feito duas ou três vezes por ano – basta ficar atento ao calendário para não perder as datas. E, claro, ficar bem rico até lá.

Vale lembrar que, apesar da Axiom ter fechado negócio, a corrida espacial com a Roscosmos, responsável pelo programa de ciência espacial russo, continua. A Roscosmos planeja mandar dois turistas à órbita em 2021. Não há informações sobre quem são essas pessoas e quanto pagaram, sabe-se apenas que estão também de contrato fechado.

No momento, cabe esperar atualizações sobre o projeto. Quem sabe até o fim da década algumas viagens até o hotel espacial já tenham sido feitas. Se antes era chique acordar com vista para a Torre Eiffel, imagine olhar para o planeta Terra durante as suas férias.