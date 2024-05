No filme Ela, de 2013, a atriz Scarlett Johansson dubla Samantha, uma inteligência artificial que é o par romântico do bigodudo Theodore (Joaquin Phoenix), num futuro próximo onde todos são hipsters, Los Angeles parece Xangai e humanos e computadores podem ser mais do que só amigos.

Pelo menos uma dessas previsões do diretor Spike Jonze se concretizou: uma das opções de áudio do ChatGPT, a inteligência artificial desenvolvida pela empresa OpenAI, é muito semelhante à voz de Scarlett.

Batizada de Sky, a voz está disponível desde setembro de 2023. Mas o assunto ganhou fôlego na última semana com o lançamento do ChatGPT-4o, a nova (e parruda) versão do bot, que fez com que as vozes robóticas tivessem uma cadência e naturalidade muito parecidas com as de um humano. Assista à demonstração, que rolou no dia 13 de maio:

Logo após o evento, Sam Altman, o CEO da OpenAI, postou no X (antigo Twitter) a palavra “her”, título original do sci-fi ficção estrelado por Johansson – o que fez aumentar ainda mais as comparações.

O que diz Scarlett Johansson

Em uma declaração enviada à rádio americana NPR, Johansson afirmou que, em setembro de 2023, Altman propôs a ela a ideia de ser a voz do ChatGPT 4.0. Ele argumentou que ela poderia ajudar o público a se sentir mais “confortável com a mudança sísmica envolvendo os humanos e a IA”. A atriz negou a oferta, citando razões pessoais.

Após o lançamento do novo ChatGPT, Scarlett declarou que ficou chocada e descrente ao ouvir uma voz tão parecida com a sua que “meus amigos mais próximos e veículos de notícia não encontraram nenhuma diferença”.

O produto foi desenvolvido sem a permissão da atriz, e a empresa de tecnologia tirou essa opção de voz do ar após pedido dos advogados dela. Agora, os usuários do ChatGPT não tem mais a opção de usar Sky como voz da inteligência artificial.

Fora da plataforma, ainda dá para ouvir o robô (e julgar se a voz é similar à da Viúva Negra) em uma publicação no site da OpenAI. Basta clicar neste link e escolher a opção de áudio da Sky.

Ainda segundo a declaração de Johansson, o CEO da OpenAI teria chamado ela de novo para dublar o sistema e reconsiderar a proposta, dois dias antes da demonstração do novo ChatGPT. A atriz agora pede transparência para entender, em detalhes, o processo que levou à criação de uma voz tão parecida com a dela.

O que diz a OpenAI

De acordo com a OpenAI, a voz de Sky não foi baseada em Scarlett Johansson, e sim dublada por outra atriz usando sua voz natural. A empresa alegou que não poderia compartilhar o nome da dubladora para proteger sua privacidade.

No mesmo post de blog, a OpenAI afirmou que apoia a comunidade criativa e colabora diretamente com a indústria de dublagem. O sindicato dos atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA) se colocou ao lado de Johansson contra a empresa. Em novembro de 2023, a organização encerrou a greve dos atores de Hollywood com novos regulamentos para limitar o uso de inteligência artificial na indústria do entretenimento.

