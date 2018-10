Facebook lança botão de contexto para combater fake news no Brasil

Na última quarta (10), o Facebook anunciou no Brasil o lançamento de um novo recurso: trata-se do botão contexto, que irá acompanhar links compartilhados na plataforma, em uma tentativa de combater a disseminação de notícias falsas.

O uso é simples e intuitivo: em cada post, haverá um pequeno botão com o ícone “i”. Ao clicar nele, o usuário verá informações sobre o veículo de onde aquela notícia saiu.

Veja o passo a passo da nova funcionalidade, de acordo com o vídeo de apresentação do próprio Facebook:

O novo botão contexto, localizado na parte inferior direita dos links O novo botão contexto, localizado na parte inferior direita dos links

Será possível ver um resumo daquela página, com informações relevantes para se confiar (ou não) nela. Haverá ainda como optar por seguir o veículo Será possível ver um resumo daquela página, com informações relevantes para se confiar (ou não) nela. Haverá ainda como optar por seguir o veículo

Além disso, o Facebook mostrará os últimos artigos publicados pela página, e os locais e quais dos seus amigos compartilharam o link em questão Além disso, o Facebook mostrará os últimos artigos publicados pela página, e os locais e quais dos seus amigos compartilharam o link em questão

A ferramenta é parte do esforço do Facebook que, desde 2016, vem enfrentando críticas em relação ao compartilhamento de fake news em sua plataforma. Em 2017, o escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica e o vazamento de dados que pode ter influenciado as últimas eleições dos EUA colocaram a empresa de Mark Zuckerberg sob pressão.

O botão contexto já estava em fase de testes desde o ano passado nos EUA. Agora, o recurso se expandiu para a América Latina: além do Brasil, Argentina, Colômbia e México passam a contar com o botão, segundo comunicado oficial da empresa.

Enquanto não criam algo para barrar as correntes mentirosas que você provavelmente já viu no grupo da família do Whatsapp, resta saber qual será o impacto do novo botão nas próximas semanas antes do segundo turno das eleições presidenciais por aqui.