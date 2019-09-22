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Tecnologia

Fones de ouvido para o cérebro

Halo Neuro têm eletrodos que estimulam o córtex motor – e prometem melhorar o desempenho de atletas e músicos. Aparentemente, funciona.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2019, 11h39 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
 (Halo Neuro/Divulgação)
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Os fones Halo Neuro custam US$ 399 e são Bluetooth, sem fio. Sua grande diferença está em 56 pinos, que ficam no arco e emitem sinais elétricos para estimular o centro motor do cérebro. Os fones têm dois programas: um que promete melhorar a coordenação motora de braços e pernas, e outro para as mãos. Cada um deles dura 20 minutos, e deve ser executado antes de praticar esportes ou realizar a atividade na qual você deseja melhorar (o efeito supostamente persiste por uma hora).

O Halo emprega a estimulação elétrica transcraniana (tDCS), uma técnica cuja eficácia foi comprovada por dezenas de estudos nas últimas décadas. Eles  já começaram a ser usados por equipes de basquete e futebol americano – e no treinamento de soldados do exército dos EUA.

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