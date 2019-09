Fones de ouvido para o cérebro

Os fones Halo Neuro custam US$ 399 e são Bluetooth, sem fio. Sua grande diferença está em 56 pinos, que ficam no arco e emitem sinais elétricos para estimular o centro motor do cérebro. Os fones têm dois programas: um que promete melhorar a coordenação motora de braços e pernas, e outro para as mãos. Cada um deles dura 20 minutos, e deve ser executado antes de praticar esportes ou realizar a atividade na qual você deseja melhorar (o efeito supostamente persiste por uma hora).

O produto emprega a estimulação elétrica transcraniana (tDCS), uma técnica cuja eficácia foi comprovada por dezenas de estudos nas últimas décadas. Eles já começaram a ser usados por equipes de basquete e futebol americano – e no treinamento de soldados do exército dos EUA.