Tech: os 4 produtos mais legais do mês de setembro

Sem fio nem ruído

Os fones de ouvido Sony WF-1000XM3 são totalmente sem fio e vêm com uma caixinha para armazenamento que recarrega suas baterias. Exatamente como os Airpods, da Apple, mas com uma grande vantagem: os Sony têm cancelamento ativo de ruídos (noise canceling), o que faz muita diferença na rua, no metrô ou na academia. São compatíveis com Android e iPhone, e custam R$ 1.299.

Como esquentar água em 1 segundo

Cansado de esperar longos minutos até a água do café ferver? A chaleira Heatworks Duo promete fazer isso no ato. Seu segredo está numa tecnologia chamada Ohmic Array, que usa placas de grafite para aplicar corrente elétrica na água: isso faz as moléculas dela vibrarem, gerando calor instantaneamente. Segundo os criadores do sistema, ele tem 99% de eficiência (apenas 1% da eletricidade é perdida). A chaleira ainda não tem data de lançamento. Mas a tecnologia já é utilizada no aquecedor de banho Model 3, do mesmo fabricante.

Conexão eterna

Você passa a vida mergulhado nas ondas eletromagnéticas emitidas pelas antenas de transmissão de TV, celular e Wi-Fi. Essas ondas contêm energia, que pode ser parcialmente recuperada. O chip Wiliot, que será lançado em 2020, é o primeiro a fazer isso. Ele é um transmissor Bluetooth que funciona sem bateria, pois extrai sua energia “do ar”. A ideia é que ele seja instalado, aos milhões, em todos os elementos urbanos, como pontos de ônibus e prateleiras de supermercado – que poderão se comunicar com o seu celular, na chamada internet das coisas.

Socos que curam

O Theragun (US$ 300) não vibra, como os massageadores comuns; ele tem um cabeçote que dá 30 a 40 soquinhos por segundo, aliviando dores musculares. Segundo o fabricante, o aparelho bate com 27 kg de força; mas, como o cabeçote se desloca apenas 16 mm, não machuca nem deixa marcas.