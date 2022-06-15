Gadget mede o nível de CO2 no ambiente – e ajuda a estimar o risco de pegar Covid
Aparelho portátil analisa o teor desse gás, que é liberado na respiração – e permite saber se um ambiente está bem ou mal ventilado.
A quantidade normal de CO2 no ar é 400 partes por milhão (ppm). Se o nível passar disso, é porque o ambiente está mal ventilado – e há maior risco de pegar coronavírus.
Em locais fechados e com muita circulação de pessoas, o teor de CO2 pode alcançar 800 a 1000 ppm, o que significa que o ar está circulando pouco.
Nos EUA, as pessoas mais cautelosas começaram a usar medidores portáteis (como este acima, que é da marca Mywhiteng e custa US$ 70 na Amazon) para checar isso e evitar ambiente pouco arejados.