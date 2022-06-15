A quantidade normal de CO2 no ar é 400 partes por milhão (ppm). Se o nível passar disso, é porque o ambiente está mal ventilado – e há maior risco de pegar coronavírus.

Em locais fechados e com muita circulação de pessoas, o teor de CO2 pode alcançar 800 a 1000 ppm, o que significa que o ar está circulando pouco.

Nos EUA, as pessoas mais cautelosas começaram a usar medidores portáteis (como este acima, que é da marca Mywhiteng e custa US$ 70 na Amazon) para checar isso e evitar ambiente pouco arejados.

Continua após a publicidade