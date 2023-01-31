Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Tecnologia

Google desenvolve Inteligência Artificial que transforma texto em música

O MusicLM gera o áudio com base em descrições como “música de meditação tocando ao lado de um rio”. Confira os primeiros resultados.

Por Maria Clara Rossini 31 jan 2023, 16h48 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Imagem de uma partitura musical formada por pixels.
 (hh5800/Getty Images)
Continua após publicidade
Google desenvolve Inteligência Artificial que transforma texto em música Priorizar nos meus resultados Google

Nos últimos meses, os softwares de Inteligência Artificial (IA) atingiram proporções que eram inimagináveis um ano atrás. O ChatGPT, desenvolvido pela OpenAI, é um modelo de linguagem capaz de gerar textos que parecem ter sido escritos por humanos. Já o Dall-E, da mesma empresa, gera imagens inéditas a partir de descrições como “uma pintura expressionista de um cachorro usando um chapéu”.

Agora, a Google está desenvolvendo uma IA que compõe áudios inéditos a partir de  texto. O MusicLM é parecido com o Dall-E – só que, em vez de escrever a descrição de uma imagem, você pode pedir sons como “uma melodia calma de violino acompanhada por um riff de guitarra distorcido”. O artigo que descreve o software foi submetido à publicação no dia 26 de janeiro, e ainda deve passar por revisão.

Ao contrário do ChatGPT e do Dall-E, o MusicLM ainda não pode ser usado pelo público. No entanto, os desenvolvedores da Google já publicaram alguns exemplos do que a IA é capaz de fazer. Clique nos hiperlinks ao longo do texto para ouvir as músicas geradas pelo software.

Continua após a publicidade

Da palavra ao som

Vamos começar com o básico. Digamos que você queira ouvir apenas uma música jazz ambiente enquanto prepara o jantar. Basta pedir “jazz relaxante” ao software, e ele produz uma música inédita com base naquilo que aprendeu antes. Esses modelos de IA são treinados com bases de dados imensas, com milhares de músicas do gênero jazz e outras milhares associadas à palavra relaxante. Daí, o software cria algo novo com base nas referências usadas durante o treinamento.

Siga

 A frase ou descrição usada para gerar a música é chamada prompt. Ela pode ser simples, como apenas “guitarra elétrica”, ou mais complexa, como “A trilha-sonora principal de um jogo de arcade. A batida é rápida e forte, com um riff marcante de guitarra elétrica. A música é repetitiva e fácil de lembrar, mas com sons inesperados, como batidas de pratos e tambores”. O resultado desse parágrafo você escuta aqui.

Continua após a publicidade

Ao longo deste texto, deixaremos os prompts que geraram as músicas entre aspas.

Parte do processo de geração é aleatório – o que significa que a IA nunca vai gerar músicas repetidas, mesmo com um prompt repetido. Por exemplo, se pedirmos uma “música motivacional para esportes”, a MusicLM pode gerar esse sample. Se pedirmos a mesma coisa de novo, ela vai produzir esse outro.

Continua após a publicidade

O software também cria músicas de épocas diferentes (ouça o que tocaria em uma “balada dos anos 1950” ou uma “balada dos anos 1980”), ambientes diferentes (uma “praia no caribe” ou uma “apresentação de rua”) e até níveis de proficiência – aqui está um exemplo de um “pianista amador” em comparação com um “pianista profissional super rápido”.

A IA ainda pode gerar músicas que respeitam determinada melodia. Por exemplo: usando a melodia de bella ciao, o MusicLM gerou músicas tocadas por um “quarteto de cordas”, um “coral acapella” e “tambores tribais com uma flauta”.

Continua após a publicidade

Contando histórias

Os desenvolvedores não criaram músicas apenas a partir de prompts. Um dos testes envolvia fornecer imagens de pinturas e suas respectivas descrições para a máquina – e ouvir os sons que ela geraria a partir daquilo. A pintura O Grito, de Edvard Munch, deu origem a esta música; A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, gerou esta; e Noite Estrelada, de Van Gogh, é representada por esta música.

Outra função bacana é chamada modo história. Os desenvolvedores pediram que a IA incluísse conceitos diferentes ao longo da mesma música. Exemplo: primeiro, a música começa com “hora de meditar” (de 0 a 15 segundos). Depois, transiciona para “hora de acordar” (de 15 a 30 segundos). Passa para “hora de correr” (de 30 a 45 segundos). E termina com “hora de dar 100%” (de 45 a 60 segundos). O resultado da música está aqui.

Continua após a publicidade

Não é só cortar e colar trechos diferentes numa mesma música. O software cria uma sequência consistente, que faz sentido entre si – e é isso que torna a música mais semelhante ao que seria produzido por um humano.

Como toda Inteligência Artificial, a MusicLM tem suas limitações. Você deve ter percebido nos samples anteriores que ela não dá conta de gerar as letras das músicas. Trechos de música “blues” ou “country”, por exemplo, geram vocalizações que não fazem o menor sentido em nenhum idioma.

Não sabemos quando o público poderá usar a plataforma – ou mesmo se poderá usá-la eventualmente. O modelo ainda deve passar por mudanças e aprimoramentos antes de ser lançado oficialmente. Até lá, você pode se aventurar no Riffusion, um outro modelo independente, de código aberto, com a mesma proposta do MusicLM. Bom divertimento.

Publicidade
TAGS:
ChatGPT
Inteligência artificial
Música
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).