Guia dos principais consoles de games para 2023

A “nova” geração de consoles já está entrando em seu terceiro ano de vida. Eles começaram a ser lançados lá no final de 2020 – e agora já vemos que a geração anterior pode estar ultrapassada para os padrões atuais dos games.

No entanto, é fato que a tecnologia entre todos os consoles disponíveis no mercado continua bem atual. Por isso, montamos um guia com os prós e contras de cada um deles para quem quer comprar um videogame novo em 2023.

Geração passada

A última geração de consoles foi uma das mais longas da história. Ela começou ainda em 2013, com o lançamento do Xbox One e do PS4. Para acompanhar o avanço no desempenho gráfico dos PCs, esses consoles passaram por uma atualização – algo inédito nos videogames. Ela inclui o Xbox One X, e PS4 Pro, ambos hoje descontinuados.

Vale lembrar também que a Nintendo atualizou sua linha de consoles no meio da geração. O Wii U (lançado em 2012) foi substituído pelo Nintendo Switch em 2017.

PS4

Atualmente, é comum ver o PS4 sendo vendido em bundles com os tradicionais “PlayStation Hits” ou com alguns lançamentos atuais, como God of War Ragnarok. No entanto, vale lembrar que o modelo hoje comercializado é a versão slim do console, que possui desempenho parecido com o modelo base da geração e está bem abaixo do PS4 Pro.

Apesar de ainda ser uma opção muito competente (especialmente devido aos jogos exclusivos das plataformas Sony, como o próprio God of War ou The Last Of Us) a fabricante já indicou que a produção de jogos para o PS4 deve terminar gradativamente até 2025. Isso já pode ser visto em alguns títulos anunciados, como a expansão Phantom Liberty, de Cyberpunk 2077, que chegará apenas para o PS5.

Xbox One

Diferente do PS4 e da Sony, a Microsoft optou por parar totalmente a produção do Xbox One no fim de 2020, pouco tempo após o lançamento dos Xbox Series. Encontrar o console em estado novo nas lojas é uma tarefa extremamente difícil, mas ele não deixa de ser uma plataforma muito usada ainda hoje.

O principal ponto alto do Xbox One atualmente está no Xbox Game Pass, serviço de jogos por assinatura da Microsoft, que disponibiliza um catálogo recheado de grandes títulos, incluindo até mesmo alguns games do EA Pass dentro de uma só assinatura. No entanto, o ponto baixo é justamente sua escassez no mercado e seu tempo de vida contado, já que os modelos Series estão dominando.

Nintendo Switch



O Switch segue sendo o único console da Nintendo, com uma proposta totalmente diferente do PS4 e Xbox One. Ele é um console portátil, mas que também pode ser conectado à televisão.

Os principais atrativos aqui são os títulos exclusivos da Nintendo, que só podem ser jogados no Switch. A franquia The Legend of Zelda, por exemplo, deve receber um novo game em 2023, chamado “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. Além disso, o modelo portátil facilita a vida de quem quer transportá-lo ou levá-lo a uma viagem.

O ponto negativo do Nintendo Switch que deve ser levado em consideração é justamente a sua idade. Como a Nintendo não deu nem indícios de quando deve lançar um novo console, ele segue sendo o mais atual da fabricante. No entanto, não se pode esperar gráficos e performance de ponta por aqui, uma vez que já se passaram cinco anos desde o seu lançamento.

Geração atual

Muitos argumentam que a geração atual de consoles trouxe poucas atualizações, mas que foram extremamente necessárias para acompanhar a evolução dos jogos no PC. Além do desempenho gráfico bastante superior comparado aos da geração passada, outro destaque é o armazenamento em SSD, que garante velocidade e performance impressionantes no mundo dos consoles.

Continua após a publicidade

Além disso, estes devem ser os consoles que serão mais usados pelos próximos anos (com uma atualização ou outra no meio da geração, se as empresas seguirem a mesma tendência da geração passada). Isso porque os desempenhos do PC e console agora são muito próximos, o que deve levar a jogos cada vez mais pesados, maiores e mais bonitos.

PS5 e PS5 Edição Digital

O pulo de qualidade gráfica entre gerações pode não ser tão perceptível, mas é inegável que o PS5 deixa tudo mais fluido. O suporte que o PS5 oferece é bem maior em todos os aspectos: alguns títulos rodam tranquilamente em qualidade 4K (algo inimaginável quando o PS4 foi lançado) e prometem alcançar até o 8K.

Além disso, um grande destaque deste console é o Ray Tracing, uma tecnologia inovadora que calcula cada raio e partícula de luz nos games de maneira realista. Isso faz com que os reflexos e sombras sejam bem mais críveis.

Algum tempo atrás, o ponto baixo do PS5 (e de todos os consoles da nova geração) era a escassez do aparelho no mercado. No início da geração, era quase impossível adquirir um PS5 facilmente, já que a pandemia de covid-19 dificultou a fabricação.

Diante disso, a Sony adotou a estratégia de lançar dois modelos com configurações idênticas no mercado. A única diferença é a falta do driver de disco ótico em um deles. Já a Microsoft planejou algo bem diferente para a geração de Xbox.

Xbox Series X

O Series X é o carro chefe da Microsoft. É o console em que a fabricante colocou tudo que há de melhor para os games atualmente. SSD com tecnologia Velocity, processamento gráfico superior ao PS5, Ray Tracing, jogos em 4K, entre outras novidades.

Quem busca adquirir um Series X em 2023 quer a melhor experiência atual ao lado da Microsoft no mundo dos games. Já o modelo mais curioso da fabricante ficou guardado para o final da lista.

Xbox Series S

Enquanto tudo de mais poderoso está nos PS5 e no Xbox Series X, este modelo tem uma proposta diferente: ser o console mais barato e a porta de entrada para os jogadores da nova geração. O Series S não se preocupa em entregar todas as tecnologias de ponta que estão nos demais modelos, mas sim aquelas que são necessárias para experimentar a nova geração sem gastar tanto.

No lugar de 4K, jogos em 2K ou 1080p são o foco aqui. Não há entrada para discos e o processamento gráfico é bem inferior ao seu irmão. O ponto alto do “menor Xbox de todos os tempos” é ser um grande parceiro do Xbox Game Pass, apesar de seu armazenamento de 512GB, e não 1TB.

Em resumo, o Series S entrega com maestria o que ele promete. Pode esperar uma experiência de geração atual, mas com alguns recursos cortados, e com preço bem mais em conta. Ele já chegou a custar menos de dois mil reais, e por isso é o console mais buscado atualmente.

No fim, o importante é medir na balança as suas prioridades para games em 2023. Se não tem muito dinheiro para investir (mas ainda quer estar atualizado), a escolha é o Xbox Series S. Se quer tudo de melhor da geração, aposte no Xbox Series X ou PS5, levando em conta os jogos exclusivos de cada plataforma e o Xbox Game Pass. Os fãs da Nintendo não devem ter muita dificuldade para escolher, já que o Switch é a melhor (e única) opção.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram