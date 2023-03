O Samsung Galaxy S23 chegou às prateleiras no dia 17 de fevereiro deste ano – poucos meses após o lançamento do iPhone 14, que ocorreu em outubro de 2022. Abaixo, compare os smartphones das duas marcas antes de decidir qual será seu novo celular.

Samsung Galaxy S23: o que tem de novo?

Vamos começar pelo lançamento mais recente: a Samsung anunciou no começo de fevereiro toda a nova linha S23, que inclui o celular Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. O destaque é a tecnologia que detecta quando o usuário está jogando e preserva a bateria para evitar o desgaste – o que foi introduzido na linha S22 e agora é aprimorado para garantir que o uso de bateria seja preservado.

No mais, as principais novidades dessa linha são:

Novo processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: oferece melhorias significativas no desempenho e na eficiência energética em relação aos modelos anteriores.

iPhone 14: o que tem de novo?

O smartphone da Apple também volta ao mercado em uma nova versão, lançada no segundo semestre de 2022. O iPhone 14 pode ser considerado apenas uma versão aprimorada do seu antecessor, mas ainda assim traz algumas funcionalidades impressionantes:

Nova tela de 120 Hz: taxa de atualização mais rápida e o display tem imagens mais fluidas.

Câmeras aprimoradas: as câmeras do iPhone 14 estão ainda mais precisas, com destaque para a câmera de 48 megapixels e aprimoramentos na estabilização de imagem.

Processador atualizado: O iPhone 14 conta com novos processadores, o A15 e o A16 Bionic (o primeiro vem no modelo “base”; o segundo, nos modelo Pro e Pro Max), que oferecem melhorias significativas no desempenho em relação aos modelos anteriores.