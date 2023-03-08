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Tecnologia

iPhone 14 e linha S23: Confira as novidades dos últimos lançamentos da Samsung e Apple

Novos processadores, câmeras aprimoradas, maior armazenamento e bateria: compare os carros-chefe de cada marca

Por Afiliados Abril 8 mar 2023, 16h19
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 (Afiliados Abril/Reprodução)
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iPhone 14 e linha S23: Confira as novidades dos últimos lançamentos da Samsung e Apple Priorizar nos meus resultados Google

O Samsung Galaxy S23 chegou às prateleiras no dia 17 de fevereiro deste ano – poucos meses após o lançamento do iPhone 14, que ocorreu em outubro de 2022. Abaixo, compare os smartphones das duas marcas antes de decidir qual será seu novo celular.

Samsung Galaxy S23: o que tem de novo? 

Vamos começar pelo lançamento mais recente: a Samsung anunciou no começo de fevereiro toda a nova linha S23, que inclui o celular Galaxy S23, S23 Plus e S23 Ultra. O destaque é a tecnologia que detecta quando o usuário está jogando e preserva a bateria para evitar o desgaste – o que foi introduzido na linha S22 e agora é aprimorado para garantir que o uso de bateria seja preservado.

No mais, as principais novidades dessa linha são:  

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  1. Novo processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy: oferece melhorias significativas no desempenho e na eficiência energética em relação aos modelos anteriores.
  2. Câmeras aprimoradas: o destaque é o recurso de zoom óptico aprimorado e a inclusão de uma câmera periscópio.
  3. Bateria de longa duração: Além da bateria com maior capacidade em relação aos modelos anteriores, ela também suporta carregamento rápido e carregamento sem fio.
  4. Conectividade 5G: todos os modelos Galaxy S23 suportam conectividade 5G, permitindo que os usuários desfrutem de velocidades de internet mais rápidas e conexões mais confiáveis.

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iPhone 14: o que tem de novo? 

O smartphone da Apple também volta ao mercado em uma nova versão, lançada no segundo semestre de 2022. O iPhone 14 pode ser considerado apenas uma versão aprimorada do seu antecessor, mas ainda assim traz algumas funcionalidades impressionantes: 

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  1. Nova tela de 120 Hz: taxa de atualização mais rápida e o display tem imagens mais fluidas.
  2. Câmeras aprimoradas: as câmeras do iPhone 14 estão ainda mais precisas, com destaque para a câmera de 48 megapixels e aprimoramentos na estabilização de imagem.
  3. Processador atualizado: O iPhone 14 conta com novos processadores, o A15 e o A16 Bionic (o primeiro vem no modelo “base”; o segundo, nos modelo Pro e Pro Max), que oferecem melhorias significativas no desempenho em relação aos modelos anteriores.
  4. Maior armazenamento interno: essa versão do iPhone está disponível com opções de armazenamento interno maiores do que as disponíveis nos modelos anteriores, com até 1 terabyte de armazenamento.

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