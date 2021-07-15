Míssil hipersônico dos EUA falha no primeiro teste

O primeiro lançamento do AGM-183 ARRW (abreviação da palavra “flecha” e acrônimo para “arma aérea de resposta rápida”, em inglês), projetado para voar a até Mach 8 (10 mil km/h), teve um problema técnico não especificado, e o míssil não chegou a disparar. Foi um revés crítico para a Força Aérea dos EUA, que está em desvantagem nessa tecnologia.

A China opera seu míssil DF-ZF, que alcança a velocidade Mach 10, desde outubro de 2019, e a Rússia possui dois: o Avangard, que é lançado do solo e chega a Mach 27, e o Kinzhal (“adaga”, em russo), que é lançado de aviões e alcança Mach 10. Ambos os mísseis russos já estão operacionais – em junho, o Kinzhal foi visto em um caça na Síria.

Os mísseis hipersônicos podem redesenhar o equilíbrio de forças entre as superpotências, pois conseguem atravessar longas distâncias rapidamente (o Avangard iria de Moscou a Washington em menos de 15 minutos) e são considerados inescapáveis: não existe avião capaz de driblá-los, nem escudo antimísseis que possa interceptá-los.