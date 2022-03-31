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Não perca suas memórias para sempre!

O Dia Mundial do Backup é o momento perfeito para fazer o backup dos seus arquivos mais importantes

Por Abril Branded Content 31 mar 2022, 12h05 | Atualizado em 13 mar 2024, 19h04
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Não perca suas memórias para sempre! Priorizar nos meus resultados Google

Nós somos aquilo de que nos lembramos, e boa parte de nossas fotos e vídeos queridos, além de outros arquivos, não está armazenada apenas no nosso cérebro, mas também em dispositivos digitais. Computadores de mesa, notebooks, tablets e smartphones contêm fotos, vídeos, músicas, mensagens e arquivos, pessoais ou profissionais.

Mas dispositivos digitais não duram para sempre. Quebram, têm panes. Por exemplo, eles podem sofrer uma queda da mesa para o chão, ou uma xícara de café que vira sobre o aparelho, ou uma criança pode resolver brincar com o equipamento, e segundos depois, tudo se foi. Acontece bastante: 60 milhões de computadores quebram todos os anos no mundo e 200 000 smartphones são perdidos.

Memória prejudicada

Números que comprovam: as pessoas subestimam a importância dos backups

Siga

30% das pessoas nunca fizeram um backup1

113 celulares são perdidos ou roubados a cada minuto2

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29% das perdas são acidentais3

1 em cada 10 computadores são infectados com vírus a cada mês4

Fontes:

  1. Backblaze – State of Backups 2021.
  2. Kensington Study, 2013.
  3. Ponemon Institute, 2013.
  4. Dataprot, Malware Stat. 2021.
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Não precisa ser assim. O backup pode ser realizado em dispositivos portáteis, sem depender nem mesmo de conexão de internet – ou demandar pagamentos mensais, como os serviços em nuvem. Com os HDs externos, seus arquivos podem ser replicados e armazenados em um backup.

Nem é difícil manter o backup. Basta deixar atualizações programadas com antecedência, e ele vai acontecer enquanto você gera outras memórias. Essa é a proposta do Dia Mundial do Backup. O evento global – e anual – acontece todo dia 31 de março, desde 2011. O objetivo é lembrar a importância de ter um plano B para garantir uma cópia de segurança dos seus dados, constantemente atualizados.

“Num cenário em que quase tudo é digital, não é seguro viver sem armazenar as memórias mais importantes em um dispositivo de backup”, diz Alexandre Jannonni, country manager da Western Digital, uma das mais antigas empresas do mundo da computação – fundada em 1970 e que criou diversas soluções oferecidas por meio do seu portfólio de marcas, incluindo SanDisk®, WD® e WD_BLACK™.

A empresa participa este ano do Dia Mundial do Backup, para ajudar a conscientizar as pessoas, com o lema “Memórias feitas, memórias salvas”, com foco no HD Externo WD My Passport. “É um produto pronto para uso”, descreve Jannonni, “com design elegante, que funciona também com computadores Chromebook™, PCs Windows® e Mac. O HD é acompanhado por um software de backup automático e pode ser configurado com proteção por senha via criptografia integrada pelo hardware AES de 256 bits”, explica Jannonni.

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Convencido? Basta seguir quatro passos simples para preservar suas memórias.

1. Liste os documentos mais importantes: selecione aquilo que você realmente quer preservar. Considere que, às vezes, várias versões de um mesmo arquivo são criadas e provavelmente não há necessidade de salvar todas.

2. Escolha o melhor tipo de armazenamento: saber quantos dados você possui e que espaço eles ocupam ajuda a tomar essa decisão. Existem diferentes opções, desde as unidades de memória flash, como SSDs, cartões de memória e pendrives, até HD externo, armazenamento de rede ou, em nível mais elevado, data centers. O HD Externo WD My Passport está disponível em capacidades de 1 TB, 2 TB e 4 TB*.

3. Defina a periodicidade do backup: realize a cópia de todos os seus arquivos. Depois, faça o backup a cada nova alteração relevante, ou sempre que precisar. Use também as soluções de backup automático, que só necessitam de uma configuração inicial e repetirão o processo na programação que você escolher.

4. Relaxe! Seus dados estão seguros em mais de um dispositivo.

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O que você está esperando? Aproveite a data e faça já seu backup!

* 1 TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real do usuário pode ser menor dependendo do ambiente operacional.

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