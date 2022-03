Não perca suas memórias para sempre!

Nós somos aquilo de que nos lembramos, e boa parte de nossas fotos e vídeos queridos, além de outros arquivos, não está armazenada apenas no nosso cérebro, mas também em dispositivos digitais. Computadores de mesa, notebooks, tablets e smartphones contêm fotos, vídeos, músicas, mensagens e arquivos, pessoais ou profissionais.

Mas dispositivos digitais não duram para sempre. Quebram, têm panes. Por exemplo, eles podem sofrer uma queda da mesa para o chão, ou uma xícara de café que vira sobre o aparelho, ou uma criança pode resolver brincar com o equipamento, e segundos depois, tudo se foi. Acontece bastante: 60 milhões de computadores quebram todos os anos no mundo e 200 000 smartphones são perdidos.

Memória prejudicada

Números que comprovam: as pessoas subestimam a importância dos backups

30% das pessoas nunca fizeram um backup1

113 celulares são perdidos ou roubados a cada minuto2

29% das perdas são acidentais3

1 em cada 10 computadores são infectados com vírus a cada mês4

Não precisa ser assim. O backup pode ser realizado em dispositivos portáteis, sem depender nem mesmo de conexão de internet – ou demandar pagamentos mensais, como os serviços em nuvem. Com os HDs externos, seus arquivos podem ser replicados e armazenados em um backup.

Nem é difícil manter o backup. Basta deixar atualizações programadas com antecedência, e ele vai acontecer enquanto você gera outras memórias. Essa é a proposta do Dia Mundial do Backup. O evento global – e anual – acontece todo dia 31 de março, desde 2011. O objetivo é lembrar a importância de ter um plano B para garantir uma cópia de segurança dos seus dados, constantemente atualizados.

“Num cenário em que quase tudo é digital, não é seguro viver sem armazenar as memórias mais importantes em um dispositivo de backup”, diz Alexandre Jannonni, country manager da Western Digital, uma das mais antigas empresas do mundo da computação – fundada em 1970 e que criou diversas soluções oferecidas por meio do seu portfólio de marcas, incluindo SanDisk®, WD® e WD_BLACK™.

A empresa participa este ano do Dia Mundial do Backup, para ajudar a conscientizar as pessoas, com o lema “Memórias feitas, memórias salvas”, com foco no HD Externo WD My Passport. “É um produto pronto para uso”, descreve Jannonni, “com design elegante, que funciona também com computadores Chromebook™, PCs Windows® e Mac. O HD é acompanhado por um software de backup automático e pode ser configurado com proteção por senha via criptografia integrada pelo hardware AES de 256 bits”, explica Jannonni.

Convencido? Basta seguir quatro passos simples para preservar suas memórias.

1. Liste os documentos mais importantes: selecione aquilo que você realmente quer preservar. Considere que, às vezes, várias versões de um mesmo arquivo são criadas e provavelmente não há necessidade de salvar todas.

2. Escolha o melhor tipo de armazenamento: saber quantos dados você possui e que espaço eles ocupam ajuda a tomar essa decisão. Existem diferentes opções, desde as unidades de memória flash, como SSDs, cartões de memória e pendrives, até HD externo, armazenamento de rede ou, em nível mais elevado, data centers. O HD Externo WD My Passport está disponível em capacidades de 1 TB, 2 TB e 4 TB*.

3. Defina a periodicidade do backup: realize a cópia de todos os seus arquivos. Depois, faça o backup a cada nova alteração relevante, ou sempre que precisar. Use também as soluções de backup automático, que só necessitam de uma configuração inicial e repetirão o processo na programação que você escolher.

4. Relaxe! Seus dados estão seguros em mais de um dispositivo.

O que você está esperando? Aproveite a data e faça já seu backup!

* 1 TB = 1 trilhão de bytes. A capacidade real do usuário pode ser menor dependendo do ambiente operacional.