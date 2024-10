As ferramentas de inteligência artificial (IA) já estão mudando a forma com que as pessoas fazem buscas na internet, estudam e até conversam. Um dos grandes problemas é que as IAs podem cometer erros, imprecisões ou até inventar respostas. Fugindo disso, o Google criou o Notebook LM. A nova ferramenta escapa desse problema e oferece uma solução para quem quer usar a IA para estudar ou trabalhar.

O NotebookLM trabalha com base nos documentos que você sobe para uma coleção, ou uma pasta chamada de “notebook”. Esses documentos – que podem ser PDFs de textos, áudios, vídeos do youtube, páginas da internet, entre outros – serão as únicas fontes utilizadas para a conversa. Você pode subir textos, slides e sites sobre um mesmo assunto e fazer perguntas complexas ao NotebookLM. Para responder, a IA irá relacionar e referenciar as diferentes fontes.

Já que a máquina é treinada com as informações fornecidas pelo usuário, e não pelos conhecimentos gerais da internet, os resultados prometem ser mais confiáveis, personalizados e embasados. Todas as respostas incluem as referências de quais partes dos documentos foram utilizadas para chegar à informação. Esse passo simples costuma ser o calcanhar de Aquiles de outras ferramentas de IA, que se perdem nas chamadas “alucinações artificiais”.

Continua após a publicidade

O NotebookLM pode fazer tarefas como: combinar as informações de várias fontes, resumi-las em tópicos ou em texto corrido, criticar os formatos, comparar as diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto, e até criar um guia de estudos com perguntas importantes, sequência de leitura e glossário.

Uma das opções mais inusitadas oferecidas pelo NotebookLM é a possibilidade de gerar um podcast sobre o assunto da sua coleção de documentos. Por enquanto, a opção só está disponível em inglês, embora possa trabalhar com base em fontes em outras línguas (inclusive o português).

É impressionante: o áudio gerado pela IA consiste em uma conversa entre duas pessoas sobre os assuntos dos documentos. Em um tom informal, cheio de hesitações e vícios de linguagem típicos de seres humanos reais, um diálogo que nunca aconteceu se desenrola automaticamente.

Continua após a publicidade

“Seja para construir mundos imaginários, escrever biografias de best-sellers ou ajudar os vendedores a encontrar novos clientes, o NotebookLM forneceu aos usuários dos EUA ferramentas poderosas para fazer conexões e gerar insights a partir de grandes coleções de documentos.”, diz o comunicado do Google que anunciou, em junho de 2024, a internacionalização da ferramenta. “Mal podemos esperar para ver o que o resto do mundo fará com ele.”

Hoje, a ferramenta funciona com base na versão 1.5 Pro do Gemini, a IA do Google. Segundo a empresa, as fontes adicionadas a um “notebook” não são utilizadas para treinar outros modelos de linguagem.

Quais tipos de arquivo podem ser utilizados como fontes no NotebookLM?

Cada notebook pode ter no máximo 50 fontes, entre vários tipos de documentos. Atualmente, a ferramenta é compatível com PDFs, URLs da web, URLs de vídeos públicos do YouTube, arquivos de áudio, texto corrido, Documentos Google e Apresentações Google. Cada fonte pode ter no máximo 500 mil palavras ou 200 MB por arquivo.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Como pedir para o NotebookLM resumir um arquivo?

As fontes ficam listadas na barra lateral esquerda. Ao clicar no nome de qualquer documento, a ferramenta exibe um rápido resumo do conteúdo, incluindo algumas tags dos temas principais abordados. Você pode clicar em qualquer uma dessas tags e o chat irá automaticamente discutir aquele assunto, com base apenas no documento aberto inicialmente.

Você também pode pedir o resumo ao chat de formas personalizadas. É possível fazer perguntas específicas sobre assuntos internos e delimitar quais fontes devem ser utilizadas.

Continua após a publicidade

É possível pedir resumos por assunto, por fonte, ou pelos dois juntos. Três perguntas possíveis para um notebook sobre animais seriam: “faça um resumo sobre tigres”; “faça um resumo do texto A”; “faça um resumo sobre tigres com informações do texto A”.

Se nenhum texto específico for mencionado no seu pedido, a resposta da ferramenta se baseará nos textos que estão selecionados na coluna lateral esquerda. Por padrão, a opção “todas as fontes” fica selecionada.

As perguntas podem ser bem mais complexas e abstratas, também. É possível pedir coisas como: “me forneça um plano de estudos de três semanas sobre mamíferos, com base nos conteúdos dos textos A e B”; “quais as diferenças e semelhanças na forma com que os textos B e C discutem a importância dos tigres?”; “como as estratégias adaptativas dos tigres se relacionam com as pressões ecológicas exercidas sobre eles?”. A imaginação é o limite.

Continua após a publicidade

Por que o NotebookLM diz que não pode responder à minha pergunta?

Existem três razões principais para o NotebookLM não responder a uma pergunta.

Segurança: o conteúdo da sua fonte (ou seja, do arquivo que você adicionou) pode ter acionado uma flag de segurança. Segundo o Google , isso pode ocorrer com “temas sensíveis, como violência, sexualidade ou obscenidade, mesmo em contextos históricos.” Clareza: sua pergunta pode precisar ser reformulada de forma mais clara ou específica. “Quando o notebook tem um grande conjunto de fontes (que excede o tamanho da janela de contexto do LLM), o NotebookLM precisa primeiro recuperar as informações mais relevantes com base na sua pergunta e, em seguida, tentar criar uma resposta usando essas informações. Uma pergunta mais específica ajuda a localizar essas informações relevantes.”, informa o Google . Informações não encontradas: o NotebookLM só consegue responder com base nas informações contidas nas fontes enviadas. Se ele não encontrar a resposta no material, não procurará em outros lugares.

Como importar páginas da web para o NotebookLM?

A ferramenta acessa e copia o conteúdo de texto da página importada, sem incluir imagens, vídeos ou outros links. Não é possível importar páginas da web que estejam protegidas por paywall ou configuradas para impedir a raspagem de dados.

Em todos os uploads para o NotebookLM, a ferramenta não acompanha as atualizações dos arquivos originais. Assim, se a página da web sofrer alterações, é preciso atualizá-la manualmente no NotebookLM para ter acesso à versão mais recente. O mesmo vale para todos os outros tipos de documentos.

Como importar um vídeo do YouTube para o NotebookLM?

Você deve utilizar o endereço do vídeo. Ele precisa ser público e possuir legendas – sejam elas automáticas ou enviadas pelo usuário. Essas legendas serão importadas como fonte, funcionando como uma transcrição do vídeo. Vídeos sem fala, portanto, não são compatíveis.

Pode ser que seja necessário esperar 24 horas entre a postagem do vídeo no Youtube e o upload no NotebookLM. Se o vídeo for excluído ou passe a ser privado do YouTube, em dentro de 30 dias ele será excluído automaticamente da sua coleção do NotebookLM.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.