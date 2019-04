Novo dispositivo gera eletricidade a partir da neve

Imagine como deve ser difícil obter energia em lugares frios, inóspitos e isolados. Muitos de nós estão tão acostumados à vida em uma sociedade densa que mal dá para imaginar uma realidade diferente desta aqui. Em lugares gelados, não é tão simples ter acesso a recursos básicos, como eletricidade. Mas um novo dispositivo pode facilitar esse processo.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles desenvolveram um dispositivo capaz de gerar eletricidade a partir da queda de neve. Ele é ideal para áreas remotas porque, além de gerar a própria energia e não precisar de baterias, é bem prático.

Seu nome, porém, não é tão prático assim. Os cientistas o chamam de Nanogerador Triboelétrico baseado na neve. Ou TENG para os íntimos. Ele funciona utilizando eletricidade estática.

Essa é a energia gerada pela troca de elétrons entre dois materiais diferentes. Enquanto um fornece os elétrons, o outro captura. Para isso, um dos materiais deve estar carregado positivamente e o outro negativamente. Dessa forma, eles interagem entre si e realizam a troca – as pilhas funcionam assim.

Os pesquisadores tiveram uma ideia bem simples. A neve é carregada positivamente e fornece elétrons. O silicone é um material carregado negativamente e captura elétrons. Meio intuitivo não é? Quando os dois entram em contato, eles geram a energia que é capturada pelo TENG.

O dispositivo foi criado com a ajuda de uma impressora 3D e possui uma camada de silicone para gerar eletricidade estática. Em países que possuem um inverno rigoroso, é comum que os painéis solares sejam cobertos por uma camada de neve, destruindo sua produtividade. Nesses casos, o TENG pode ser acoplado aos painéis e impedir que o inverno afete a geração de energia.

Por ser relativamente simples e leve, ele também pode ser colado às botas de neve. E bônus: ele também serve para o monitoramento de esportes de inverno, ou de uma simples caminhada, avaliando o desempenho do usuário. Para completar, o TENG também recebe sinais de estações do tempo que informam sobre a quantidade e velocidade da neve do local.

Os pesquisadores acreditam que ele poderá ser produzido em larga escala por um valor baixo, já que seus materiais são acessíveis. Mais um ponto para a energia renovável.