O tabuleiro de xadrez que ensina a jogar

Existem vários tabuleiros de xadrez com recursos digitais, como a possibilidade de disputar partidas com outras pessoas via internet. O ChessUp (US$ 300) tem isso. Mas vai além: também ensina como se joga.

Quando você pega uma das peças, o tabuleiro ilumina as casas para as quais ela pode ser movida – e aí indica, com cores, qual das possibilidades é a melhor. Além disso, ele vem com um aplicativo que ensina as regras e a lógica do xadrez.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram