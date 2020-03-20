Os 2 melhores projetos de crowdfunding em abril
Um "fazedor de fogo" para canivetes suíços, e uma ecobag dobrável que fica incrivelmente pequena. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Canivete com fogo
Projeto FireAnt
O que é Um “fazedor de fogo” para canivetes suíços. É um palitinho feito de aço especial, que fica rosqueado no saca-rolhas do canivete. Na hora de usar, é só desatarrachar e bater esse palito na lâmina do canivete – o que gera uma faísca generosa, ótima para fazer fogo.
Meta US$ 100 mil
Chance de rolar 4/5
Ecobag de bolso
Projeto Nanobag 3.0
O que é Uma sacola reutilizável ultracompacta. Ela é feita de um material extremamente fino: quando dobrada, vira um quadradinho que cabe na palma da mão ou no bolso da calça. Mas, quando está aberta, fica bem grandona, com 47 cm de largura e 37 cm de altura. Suporta 30 kg.
Meta US$ 5 mil
Chance 4/5