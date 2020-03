Os 2 melhores projetos de crowdfunding em abril

Canivete com fogo

Projeto FireAnt

O que é Um “fazedor de fogo” para canivetes suíços. É um palitinho feito de aço especial, que fica rosqueado no saca-rolhas do canivete. Na hora de usar, é só desatarrachar e bater esse palito na lâmina do canivete – o que gera uma faísca generosa, ótima para fazer fogo.

Meta US$ 100 mil

Chance de rolar 4/5

Ecobag de bolso

Projeto Nanobag 3.0

O que é Uma sacola reutilizável ultracompacta. Ela é feita de um material extremamente fino: quando dobrada, vira um quadradinho que cabe na palma da mão ou no bolso da calça. Mas, quando está aberta, fica bem grandona, com 47 cm de largura e 37 cm de altura. Suporta 30 kg.

Meta US$ 5 mil

Chance 4/5