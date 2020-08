Os 2 melhores projetos de crowdfunding em agosto

Saboneteira de mão

Projeto Sud Stud V2

O que é Uma caixinha de silicone para você colocar o sabonete dentro. Ela é cheia de furinhos que permitem a passagem da água, mas evitam que o sabonete derreta rápido demais – segundo os inventores, dura cinco vezes mais. Também tem 900 microcerdas que massageiam a pele.

Meta US$ 10 mil

Chance de rolar 4/5

Café ultrassônico

Projeto Sonic Dutch

O que é Um gadget que faz café usando ultrassom. É só colocar uma jarra com pó de café e água quente em cima da máquina. Ela gera vibrações ultrassônicas que quebram as moléculas do café, intensificando o sabor da bebida. O processo leva cinco minutos (é uma versão ultrarrápida do método de fazer café por infusão, que leva em média dez horas).

Meta US$ 10 mil

Chance 3/5