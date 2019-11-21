Os 2 melhores projetos de crowdfunding em dezembro
Uma lixeira que recicla o lixo orgânico da cozinha - e um robozinho que abre e fecha as cortinas de casa. Qual deles tem mais chance de virar realidade?
Reciclagem na pia
Projeto Tero
O que é Um gadget que promete transformar o lixo orgânico da cozinha (cascas e bagaços de alimentos) em adubo em apenas 3 horas. Ele parece uma lixeira de pia, só que ligada à tomada – pois usa calor para acelerar o processo de compostagem. Tem 4,5 litros de capacidade, e filtro que bloqueia odores.
Meta US$ 55 mil
Chance de rolar 4/5
Cortina automática
Projeto SwitchBot
O que é Um robozinho que abre e fecha as cortinas de casa. É só encaixá-lo no varão ou trilho da cortina, e ele faz tudo sozinho (você também pode definir os horários de abertura e fechamento das cortinas, ou comandá-las manualmente por um app). O robô mede 11×6 cm, e recarrega a própria bateria com energia solar.
Meta US$ 20 mil
Chance 4/5