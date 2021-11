Os 2 melhores projetos de crowdfunding em novembro

Smartwatch automático

Projeto Sequent Elektron

O que é Um smartwatch que nunca precisa ser recarregado. Ele possui um dínamo que se mexe com os movimentos do seu braço, gerando energia (como nos relógios automáticos tradicionais). Tem contador de passos e medidor de batimentos cardíacos – as informações aparecem em um app, no seu celular.

Meta US$ 25 mil

Chance de rolar 3/5

Robô manicure



Projeto Nimble

O que é Um gadget que pinta as unhas. Basta colocar a mão dentro dele, que parece uma caixa de sapatos. O aparelho tem uma microcâmera que identifica as unhas, e um pincel robótico que pinta cada uma. O processo leva dez minutos por mão.

Meta US$ 25 mil

Chance 3/5