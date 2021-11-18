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Tecnologia

Os 2 melhores projetos de crowdfunding em novembro

Um smartwatch que nunca precisa ser recarregado - e o robô manicure que pinta e seca as unhas da mão. Qual dos dois tem mais chance de chegar ao mercado?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 nov 2021, 15h29
Imagem do relógio Sequent Elektron
 (Sequent Elektron/Divulgação)
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Os 2 melhores projetos de crowdfunding em novembro Priorizar nos meus resultados Google

Smartwatch automático

Projeto Sequent Elektron
O que é Um smartwatch que nunca precisa ser recarregado. Ele possui um dínamo que se mexe com os movimentos do seu braço, gerando energia (como nos relógios automáticos tradicionais). Tem contador de passos e medidor de batimentos cardíacos – as informações aparecem em um app, no seu celular.
Meta US$ 25 mil
Chance de rolar 3/5

Robô manicure

Siga

Projeto Nimble
O que é Um gadget que pinta as unhas. Basta colocar a mão dentro dele, que parece uma caixa de sapatos. O aparelho tem uma microcâmera que identifica as unhas, e um pincel robótico que pinta cada uma. O processo leva dez minutos por mão. 

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Meta US$ 25 mil
Chance 3/5

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TAGS:
Crowdfunding
relógio
Tecnologia
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