Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de fevereiro

Planta com RGB

Projeto Fluora Mini

O que é Uma plantinha de plástico que se ilumina. Durante o dia, parece uma planta de verdade, bem realista. À noite, as folhas se acendem: você escolhe as cores, mas também há um modo automático, que alterna sozinho entre elas, e outro que reage à música que você estiver ouvindo. Ela emite até 675 lumens – o equivalente a uma lâmpada de 50 watts.

Quanto já arrecadou US$ 210 mil

Chance de rolar 3/5



DIY de barbeiro

Projeto CutCam

O que é Uma máquina de cortar cabelo com câmera embutida – para que você consiga ver a parte de trás da sua cabeça. Parece uma maquininha comum, como as que os barbeiros usam. A diferença está na câmera, que transmite imagens em Full HD para o seu smartphone. O produto também vem com um app que ensina vários tipos de corte de cabelo.

Já arrecadou US$ 93 mil

Chance 3/5

