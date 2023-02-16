Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de fevereiro
A planta cujas folhas se acendem à noite - e uma maquina de cortar cabelo com câmera Full HD. Qual das duas você gostaria que fosse lançada?
Planta com RGB
Projeto Fluora Mini
O que é Uma plantinha de plástico que se ilumina. Durante o dia, parece uma planta de verdade, bem realista. À noite, as folhas se acendem: você escolhe as cores, mas também há um modo automático, que alterna sozinho entre elas, e outro que reage à música que você estiver ouvindo. Ela emite até 675 lumens – o equivalente a uma lâmpada de 50 watts.
Quanto já arrecadou US$ 210 mil
Chance de rolar 3/5
DIY de barbeiro
Projeto CutCam
O que é Uma máquina de cortar cabelo com câmera embutida – para que você consiga ver a parte de trás da sua cabeça. Parece uma maquininha comum, como as que os barbeiros usam. A diferença está na câmera, que transmite imagens em Full HD para o seu smartphone. O produto também vem com um app que ensina vários tipos de corte de cabelo.
Já arrecadou US$ 93 mil
Chance 3/5