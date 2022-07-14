Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho
Uma caixa de areia autolimpante para gatos - e um cooler para bebidas com o próprio sistema de refrigeração. O que tem mais chance de chegar ao mercado?
Areia limpinha
Projeto Popur X5
O que é Uma caixa de areia autolimpante. Existem outras, mas elas têm dois problemas: são fechadas (parecem pequenas máquinas de lavar), e por isso os gatos não as aceitam, e têm mecanismos internos que ficam sujos. Esta é aberta. E tem um compartimento onde a areia usada cai diretamente, sem sujar nada.
Quanto já arrecadou US$ 620 mil
Chance de rolar 3/5
Melhor que isopor
Projeto LiON Mini
O que é Um cooler portátil, para levar bebidas e alimentos gelados, que tem o próprio sistema de refrigeração – ele é alimentado por uma bateria de lítio que dura 15 horas, e também pode ser recarregado com uma placa solar portátil. Tem duas versões, com 18 e 28 litros de espaço interno (suficiente para colocar 24 ou 36 latinhas), que pesam 11 kg e 12,5 kg.
Já arrecadou US$ 392 mil
Chance 4/5