Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho

Areia limpinha

Projeto Popur X5

O que é Uma caixa de areia autolimpante. Existem outras, mas elas têm dois problemas: são fechadas (parecem pequenas máquinas de lavar), e por isso os gatos não as aceitam, e têm mecanismos internos que ficam sujos. Esta é aberta. E tem um compartimento onde a areia usada cai diretamente, sem sujar nada.

Continua após a publicidade

Quanto já arrecadou US$ 620 mil

Chance de rolar 3/5

Continua após a publicidade

Melhor que isopor

Continua após a publicidade

Projeto LiON Mini

Continua após a publicidade

O que é Um cooler portátil, para levar bebidas e alimentos gelados, que tem o próprio sistema de refrigeração – ele é alimentado por uma bateria de lítio que dura 15 horas, e também pode ser recarregado com uma placa solar portátil. Tem duas versões, com 18 e 28 litros de espaço interno (suficiente para colocar 24 ou 36 latinhas), que pesam 11 kg e 12,5 kg.

Já arrecadou US$ 392 mil

Continua após a publicidade

Chance 4/5