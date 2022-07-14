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Tecnologia

Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho

Uma caixa de areia autolimpante para gatos - e um cooler para bebidas com o próprio sistema de refrigeração. O que tem mais chance de chegar ao mercado?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2022, 22h26 | Atualizado em 28 out 2022, 14h24
Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho Priorizar nos meus resultados Google

Areia limpinha

Um gatinho filhote dentro da caixinha Popur.
(Popur/Divulgação)

Projeto Popur X5

O que é Uma caixa de areia autolimpante. Existem outras, mas elas têm dois problemas: são fechadas (parecem pequenas máquinas de lavar), e por isso os gatos não as aceitam, e têm mecanismos internos que ficam sujos. Esta é aberta.  E tem um compartimento onde a areia usada cai diretamente, sem sujar nada.

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Quanto já arrecadou US$ 620 mil

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Melhor que isopor

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Imagem do cooler portátil.
(LiONCooler/Reprodução)

Projeto LiON Mini

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O que é Um cooler portátil, para levar bebidas e alimentos gelados, que tem o próprio sistema de refrigeração – ele é alimentado por uma bateria de lítio que dura 15 horas, e também pode ser recarregado com uma placa solar portátil. Tem duas versões, com 18 e 28 litros de espaço interno (suficiente para colocar 24 ou 36 latinhas), que pesam 11 kg e 12,5 kg.

Já arrecadou US$ 392 mil

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Chance 4/5

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TAGS:
Crowdfunding
Gadgets
Gatos
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