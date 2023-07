Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de julho

Xô, aproximação



Projeto VoidScan 2.0

O que é Um cartão que protege os seus outros cartões. Nos últimos anos, surgiram carteiras que prometem resguardar os cartões contra tentativas não-autorizadas de leitura por aproximação. Este cartão adiciona a proteção a qualquer carteira: basta colocá-lo dentro da sua. Ao detectar tentativas de leitura, ele envia um sinal embaralhado, impedindo a captura dos dados. Não usa bateria (é alimentado pela própria energia do leitor).

Quanto já arrecadou US$ 70 mil

Chance de rolar 4/5

Sem desviar o olhar

Projeto Motoeye E6

O que é Um gadget que projeta informações, como rotas de GPS, no campo de visão do motociclista – evitando que ele tenha de olhar para a tela do celular enquanto pilota. É um microprojetor, de 2 cm, que fica dentro do capacete. O produto precisará de permissão das autoridades de trânsito.

Quanto já arrecadou US$ 50 mil

Chance 2/5

