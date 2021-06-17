Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de junho
Um tripé que ajuda a tirar fotos do espaço - e um app que usa saliva para determinar se uma mulher está ovulando. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Olho no espaço
Projeto Polaris
O que é Um tripé para tirar fotos do céu à noite. Ele gira automaticamente, usando GPS e uma bússola interna, para acompanhar o movimento das estrelas. Basta apertar um botão e o tripé faz todo o resto, inclusive controlando a câmera (é compatível com modelos SLR e mirrorless).
Meta US$ 25 mil
Chance de rolar 4/5
Teste de fertilidade
Projeto Me.mum
O que é Um teste que mede o nível de hormônio luteinizante, que indica se uma mulher está ovulando (e pode engravidar). Basta colocar uma gota de saliva no aparelho, que tem uma lente de aumento, e encostá-lo na câmera do celular. Um app analisa a imagem
e dá o resultado.
Meta 7 mil euros
Chance 3/5