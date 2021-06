Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de junho

Olho no espaço

Projeto Polaris

O que é Um tripé para tirar fotos do céu à noite. Ele gira automaticamente, usando GPS e uma bússola interna, para acompanhar o movimento das estrelas. Basta apertar um botão e o tripé faz todo o resto, inclusive controlando a câmera (é compatível com modelos SLR e mirrorless).

Meta US$ 25 mil

Chance de rolar 4/5

Teste de fertilidade

Projeto Me.mum

O que é Um teste que mede o nível de hormônio luteinizante, que indica se uma mulher está ovulando (e pode engravidar). Basta colocar uma gota de saliva no aparelho, que tem uma lente de aumento, e encostá-lo na câmera do celular. Um app analisa a imagem

e dá o resultado.

Meta 7 mil euros

Chance 3/5