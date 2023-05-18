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Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio

Uma colmeia artificial que monitora as abelhas - e uma máquina que limpa e restaura lentes de contato. Qual tem mais chance de virar realidade?

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2023, 12h52 | Atualizado em 18 Maio 2023, 12h53
Imagem do projeto HIIVE - better for bees; uma colmeia artificial feita de pano.
 (indiegogo.com/Divulgação)
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Colmeia artificial

Projeto HIIVE – better for bees

O que é Uma colmeia feita de pano. Ela protege as abelhas do frio e do calor, simulando a temperatura de um tronco de árvore, e facilita a colheita do mel: basta soltar o compartimento superior, sem correr o risco de picadas. Também monitora a umidade e quantidade de abelhas dentro da colmeia (essas informações aparecem no seu smartphone).

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Lentes renovadas

Projeto ReO2

O que é Um gadget que promete limpar e restaurar lentes de contato. Você coloca as lentes nele (com uma solução de cloreto de sódio 0,9%, vendida em qualquer farmácia) e espera 10 minutos. O dispositivo usa uma técnica chamada eletroforese: aplica corrente elétrica de baixa intensidade sobre as lentes, soltando as microimpurezas que estiverem grudadas nelas.

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Quanto já arrecadou US$ 55 mil

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