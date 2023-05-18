Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio
Uma colmeia artificial que monitora as abelhas - e uma máquina que limpa e restaura lentes de contato. Qual tem mais chance de virar realidade?
Colmeia artificial
Projeto HIIVE – better for bees
O que é Uma colmeia feita de pano. Ela protege as abelhas do frio e do calor, simulando a temperatura de um tronco de árvore, e facilita a colheita do mel: basta soltar o compartimento superior, sem correr o risco de picadas. Também monitora a umidade e quantidade de abelhas dentro da colmeia (essas informações aparecem no seu smartphone).
Quanto já arrecadou US$ 190 mil
Chance de rolar 3/5
Lentes renovadas
Projeto ReO2
O que é Um gadget que promete limpar e restaurar lentes de contato. Você coloca as lentes nele (com uma solução de cloreto de sódio 0,9%, vendida em qualquer farmácia) e espera 10 minutos. O dispositivo usa uma técnica chamada eletroforese: aplica corrente elétrica de baixa intensidade sobre as lentes, soltando as microimpurezas que estiverem grudadas nelas.
Quanto já arrecadou US$ 55 mil
Chance 3/5