Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de maio

Colmeia artificial

Projeto HIIVE – better for bees

O que é Uma colmeia feita de pano. Ela protege as abelhas do frio e do calor, simulando a temperatura de um tronco de árvore, e facilita a colheita do mel: basta soltar o compartimento superior, sem correr o risco de picadas. Também monitora a umidade e quantidade de abelhas dentro da colmeia (essas informações aparecem no seu smartphone).

Quanto já arrecadou US$ 190 mil

Chance de rolar 3/5

Lentes renovadas

Projeto ReO2

O que é Um gadget que promete limpar e restaurar lentes de contato. Você coloca as lentes nele (com uma solução de cloreto de sódio 0,9%, vendida em qualquer farmácia) e espera 10 minutos. O dispositivo usa uma técnica chamada eletroforese: aplica corrente elétrica de baixa intensidade sobre as lentes, soltando as microimpurezas que estiverem grudadas nelas.

Quanto já arrecadou US$ 55 mil

Chance 3/5

