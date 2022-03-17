Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de março
Uma máquina que extrai água potável do ar - e um fone de ouvido para metaleiros que evita danos ao ouvido. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
Água do ar
Projeto Kara Pure
O que é Uma máquina que extrai a umidade do ar e produz até 10 litros de água potável por dia. Ela pausa automaticamente quando/se a umidade relativa do ar cair abaixo de 25%, evitando que o ambiente fique seco demais. A água é esterilizada por uma lâmpada ultravioleta interna.
Quanto arrecadou US$ 850 mil
Chance de rolar 3/5
Metaleiro sensato
Projeto Heavys
O que é Um fone de ouvido para ouvir heavy metal – mas sem ficar surdo. Ele foi projetado pelo alemão Axel Grell (criador do Sennheiser HE-1, o melhor e mais caro fone de ouvido do mundo), tem oito alto-falantes internos para ressaltar graves e agudos e um dosímetro: sensor que mede o nível de pressão sonora nos seus ouvidos e alerta se você está escutando música alto demais e/ou por tempo excessivo.
Quanto arrecadou US$ 1,1 milhão
Chance 4/5