Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro

Coleira perfeita

Projeto GoGoLeash

O que é Uma coleira canina com várias outras funções: tem um reservatório de água com minitigela para o cachorro beber, compartimento para saquinhos de lixo, lanterna de LED (tanto no cabo quanto na coleira) e um alerta sonoro para chamar o totó.

Meta US$ 300 mil

Chance de rolar 4/5

Furadeira sem erro

Projeto xDrill

O que é Uma furadeira com sistema de medição a laser. Ela avisa se você está fazendo o furo retinho e na altura correta (que você programa num app), ajusta o torque de acordo com o material da parede (tijolo, concreto, etc.) e para automaticamente de furar assim que alcança a profundidade certa.

Meta US$ 22 mil

Chance 4/5