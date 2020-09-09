Os 2 projetos de crowdfunding mais interessantes de setembro
Uma coleira canina com lanterna, alarme, compartimentos para água e saquinhos de lixo - e uma furadeira praticamente imune a barbeiragens. Qual dos dois tem mais chance de virar realidade?
https://www.youtube.com/watch?v=eJTq3DEqpaA
Coleira perfeita
Projeto GoGoLeash
O que é Uma coleira canina com várias outras funções: tem um reservatório de água com minitigela para o cachorro beber, compartimento para saquinhos de lixo, lanterna de LED (tanto no cabo quanto na coleira) e um alerta sonoro para chamar o totó.
Meta US$ 300 mil
Chance de rolar 4/5
https://www.youtube.com/watch?v=bQtGBHNwScU
Furadeira sem erro
Projeto xDrill
O que é Uma furadeira com sistema de medição a laser. Ela avisa se você está fazendo o furo retinho e na altura correta (que você programa num app), ajusta o torque de acordo com o material da parede (tijolo, concreto, etc.) e para automaticamente de furar assim que alcança a profundidade certa.
Meta US$ 22 mil
Chance 4/5