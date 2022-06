Os 2 projetos de crowdfunding mais legais de junho

Teclado perfeito

Projeto Cerakey

O que é Teclas de cerâmica, como as dos pianos, só que para computador – para você escrever como se estivesse tocando música. O produto é um kit, que você mesmo instala no seu teclado (ele é compatível com a maioria dos teclados mecânicos, que usam molas). Basta ir tirando as teclas antigas e encaixando as novas. O kit será produzido em várias cores.

Quanto já arrecadou US$ 450 mil

Chance de rolar 4/5

Repelente de bolso



Projeto Light Repel

O que é Um gadget que repele mosquitos. Ele é pouco maior do que um chaveiro, pesa só 40 gramas e tem um compartimento no qual você insere uma pastilha de repelente de insetos (daquelas comuns, à venda em supermercados). Aí basta conectar um power bank qualquer ao aparelho e ele aquece a pastilha, afastando todos os mosquitos num raio de três metros.

Já arrecadou US$ 50 mil

Chance 3/5

