Países árabes têm a internet mais rápida do mundo

Problemas como games travados e filmes com carregamento lento não existem em Dubai. A maior cidade dos Emirados Árabes tem a internet móvel mais rápida do mundo, com uma velocidade média de download de 355,04 megabits por segundo (Mbps).

Os dados foram calculados em dezembro de 2023 usando o índice global da Ookla, empresa que possui uma plataforma de testes de velocidade de conexão. Para fins de comparação, o valor de Dubai é quatro vezes maior que o de São Paulo, a cidade brasileira mais bem colocada no ranking (37ª posição).

Em segundo lugar está a capital dos Emirados Árabes, Abu Dhabi. As duas posições seguintes são do Catar: as cidades de Ar-Rayyan e Doha. Pequim, que aparece em quinto, é a cidade fora do Oriente Médio com melhor desempenho.

A história muda quando passamos de internet móvel para internet fixa. Nesse universo, os chineses dominam as duas primeiras posições do ranking com Pequim e Xangai, respectivamente.

Um desempenho que foge à hegemonia árabe e asiática é a cidade de Valparaíso, no Chile, a quarta mais rápida. Os chilenos, diga-se, têm a terceira melhor internet fixa do mundo.

Confira o gráfico abaixo:

Para ter acesso aos ranking completos, constantemente atualizados, acesse este link. Dá para analisar cidade por cidade ou pela lista de países.

