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Tecnologia

Para andar três vezes mais rápido

Shift Moonwalkers têm motor elétrico e oito rodas com tração controlada por inteligência artificial – e permitem caminhar a até 11 km/h.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 fev 2023, 11h23
Close dos pés de uma pessoa usando os Moonwalkers.
 (Shift Robotics/Divulgação)
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Eles parecem patins antigos, daquele tipo que é amarrado sobre os sapatos. Mas são totalmente diferentes: ao usá-los, você movimenta as pernas como se estivesse caminhando, não patinando.

Isso é possível porque os Moonwalkers, que foram criados pela empresa americana Shift Robotics – e têm lançamento prometido para o primeiro semestre, por US$ 1.399 –, usam um novo sistema de controle de tração: cada pé se comunica com o outro, via Bluetooth, centenas de vezes por segundo.

Ilustração-detalhe dos componentes das rodas dos Moonwalkers.
(Shift Robotics/Arte/Montagem sobre reprodução)
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Esse processo é coordenado por um software, que roda sincronizadamente em ambos os Moonwalkers. Com isso, eles sabem qual pé está na frente e a quantidade exata de força que a pessoa está fazendo em cada perna – e dosam a propulsão dos motores.

Ilustração-detalhe dos componentes dos Moonwalkers.
(Shift Robotics/Arte/Montagem sobre reprodução)
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Você controla a velocidade naturalmente, com o movimento das suas pernas. Quer parar? Basta parar de andar, e os Moonwalkers freiam: suavemente e em menos de 1 metro. Eles pesam 1,9 kg cada um, e suas baterias recarregáveis têm autonomia de 8 a 11 km, dependendo do peso do usuário e da inclinação do terreno.

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