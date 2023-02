Para andar três vezes mais rápido

Eles parecem patins antigos, daquele tipo que é amarrado sobre os sapatos. Mas são totalmente diferentes: ao usá-los, você movimenta as pernas como se estivesse caminhando, não patinando.

Isso é possível porque os Moonwalkers, que foram criados pela empresa americana Shift Robotics – e têm lançamento prometido para o primeiro semestre, por US$ 1.399 –, usam um novo sistema de controle de tração: cada pé se comunica com o outro, via Bluetooth, centenas de vezes por segundo.

Esse processo é coordenado por um software, que roda sincronizadamente em ambos os Moonwalkers. Com isso, eles sabem qual pé está na frente e a quantidade exata de força que a pessoa está fazendo em cada perna – e dosam a propulsão dos motores.

Você controla a velocidade naturalmente, com o movimento das suas pernas. Quer parar? Basta parar de andar, e os Moonwalkers freiam: suavemente e em menos de 1 metro. Eles pesam 1,9 kg cada um, e suas baterias recarregáveis têm autonomia de 8 a 11 km, dependendo do peso do usuário e da inclinação do terreno.

