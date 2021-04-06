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Tecnologia

R.I.P.: Yahoo Respostas vai acabar no dia 4 de maio

Criado em 2005, o serviço será descontinuado devido à baixa popularidade. Os usuários terão até 30 de junho para pedir o download dos seus conteúdos.

Por Rafael Battaglia 6 abr 2021, 15h51 | Atualizado em 6 abr 2021, 15h55
Montagem com o logo e a página inicial do site Yahoo! Respostas, mostrando o ano de início e de fim.
 (Yahoo! Respostas/Montagem sobre reprodução)
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R.I.P.: Yahoo Respostas vai acabar no dia 4 de maio Priorizar nos meus resultados Google

28 de junho de 2005. Há quase 16 anos, era lançado o Yahoo Respostas, o famoso serviço do Yahoo no qual usuários enviam e respondem a perguntas. É como o Oráculo aqui da Super – só que dentro da comunidade da plataforma.

É bem provável que você já tenha clicado em algumas dessas perguntas (há mais de 300 milhões dentro do site). Os assuntos são os mais variados, de “Como fazer café sem cafeteira?” a “Será que estou grávida?“. Com o tempo, questionamentos, no mínimo, peculiares viraram pérolas da internet, como “Para fazer leite em pó é preciso congelar o leite e ralar?”, entre outras indagações bizarras.

Tudo isso, contudo, será página virada dentro de alguns dias. Nesta semana, o Yahoo anunciou que o seu serviço de perguntas e respostas será encerrado. Quem por acaso tentar entrar no Yahoo Respostas será automaticamente redirecionado para a página inicial do portal do Yahoo, e todas as perguntas, ao que tudo indica, serão deletadas.

As mudanças começarão no dia 20 de abril, quando já não será possível enviar perguntas nem responder a dúvidas de outros usuários. A partir de 4 de maio, o site ficará completamente inacessível. Na internet, muita gente lamentou a decisão:

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https://twitter.com/gabmaiabraga/status/1379431431684771852?s=21

https://twitter.com/wallcarv/status/1379440264935247875

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O Yahoo foi fundado em 1994 pela dupla de engenheiros americanos Jerry Yang e David Filo. Em 2017, a companhia foi adquirida pela Verizon, uma gigante das telecomunicações dos EUA, por US$ 5 bilhões. Em uma nota enviada a usuários ativos da plataforma, a empresa deu mais detalhes sobre o encerramento do serviço. Confira um trecho:

“Embora o Yahoo Respostas já tenha sido uma parte importante dos produtos e serviços do Yahoo, ele se tornou menos popular ao longo dos anos conforme as necessidades de nossos membros mudaram. Por isso, decidimos mover nossos recursos do Yahoo Respostas para nos concentrar em produtos que atendam melhor aos nossos usuários.”

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Segundo o site The Verge, a queda de popularidade está relacionada, em parte, à ascensão de outros fóruns e plataformas da internet, como o Reddit e o Quora e outros concorrentes. Além disso, há a questão da desinformação e a confiabilidade dos conteúdos, como aqueles suscitados por conspiracionistas e pessoas extremistas. O site cita como exemplo perguntas que, recentemente, estampavam o destaque do Yahoo Respostas, como “A América vai sobreviver aos 4 anos de Joe Biden?” e “Stalin estava certo sobre tudo?”.

Recuperação de dados

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Mas atenção: os usuários poderão salvar suas perguntas, respostas, listas, imagens e quaisquer outros da plataforma antes do encerramento. O download do conteúdo é opcional e, para fazê-lo, é preciso solicitar ao Yahoo. O site detalha o passo a passo neste FAQ.

A empresa ressalta que a decisão não afetará a Conta Yahoo dos usuários nem outros serviços ofertados pela plataforma. Quanto aos downloads, eles poderão demorar até 30 dias para chegar. Não será possível baixar o conteúdo de outros usuários.

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Por último, vale uma breve viagem no tempo. Em 2013, a Super procurou entender por que as pessoas ainda gostavam do Yahoo Respostas, que, já naquela época, era visto como um dinossauro da internet. Mark Ackerman, autor de um estudo sobre a rede para a Universidade de Michigan, nos EUA, disse que o apreço pela plataforma estava nas respostas mais humanas, e não necessariamente na complexidade delas. “Eu vejo a necessidade de um lugar desses continuar a existir por um longo tempo”, defendeu.

Bem, continuou por oito anos. Uma pena que não deu tempo de nenhuma resposta bizarra virar NFT.

 

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