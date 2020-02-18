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Tecnologia

SpaceX lançará quatro turistas para orbitar a Terra

Com duração de cinco dias, a viagem deve ocorrer entre o fim de 2021 e início de 2022. Mas a empresa não é a única interessada em oferecer esse passeio.

Por Carolina Fioratti 18 fev 2020, 17h04 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h23
SI_SpaceX_Falcon9
 (Joel Kowsky/NASA)
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Já pensou em tirar uma semaninha de férias e aproveitar o tempo livre para ver a Terra de outro ângulo? Com o novo acordo entre as empresas SpaceX e a Space Adventures (agência de turismo espacial), até quatro pessoas terão essa chance.

Entre o fim de 2021 e início de 2022, a viagem para orbitar o planeta deve finalmente acontecer. Os passageiros serão levados na espaçonave Crew Dragon, e o passeio irá durar cinco dias. Mas a viagem é sem parada – engana-se quem pensou que eles teriam a chance de conhecer a Estação Espacial Internacional (ISS). Na verdade, os tripulantes estarão bem longe de lá: a nave vai passar entre 800 e 1.600 quilômetros acima da ISS, que por sua vez fica a 400 quilômetros da Terra.

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SI_SpaceX_Falcon9_1
(Joel Kowsky/NASA)

Não é de hoje que SpaceX trabalha para fazer o turismo espacial vingar. Em 2017, a empresa já estava com contratos fechados com dois clientes que pretendiam dar uma espiadinha na Lua usando a Dragon. Porém, a companhia adiou diversas vezes o projeto, sob a justificativa de testes. Talvez o voo ocorra ainda esse ano, mas não há nada confirmado. 

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Para fins de curiosidade: o bilionário interessado em orbitar o satélite é Yasaku Maezawa, de 42 anos. Ele, que também é colecionador de arte, reservou todos os assentos da nave e está procurando artistas para acompanhá-lo no passeio e, assim, torná-lo mais amigável. 

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Não se sabe ainda quanto deverá ser desembolsado nesta viagem da SpaceX, mas dá para ter uma noção. No último ano, a empresa fechou um acordo com a Bigelow Aerospace, empresa de tecnologia espacial, em que foi definido o valor de 52 milhões de dólares por pessoa que para ser levada até a ISS. Infelizmente, a Bigelow deu para trás. 

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Férias no espaço

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Vale dizer que a SpaceX não é a única no ramo do turismo espacial. A Virgin Galactic, fundada por Richard Branson, planeja enviar turistas até o fim de 2020 para curtir alguns minutinhos de gravidade à bordo de sua espaçonave. Já a Blue Origin, de Jeff Bezos (Amazon), busca oferecer uma viagem bem parecida, mas com uma espaçonave semelhante à Dragon da SpaceX. Essas duas têm preço divulgado: cerca de US$ 200 mil por passageiro. 

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O voo na Dragon parece muito confortável. Os viajantes ficarão em espaços minimalistas, apenas com alguns assentos e telas touch. Confira o vídeo:

As vestimentas também serão modernas. Capacetes personalizados, trajes pressurizadas e resistentes a chamas, luvas compatíveis as telas sensíveis ao toque. Você encararia?

 

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