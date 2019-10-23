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Tecnologia

Tech: os 4 gadgets mais incríveis do mês de novembro

Óculos com cancelamento de ruído, tênis com sola de nitrogênio, o aparelho que anula as picadas de mosquito - e um cachorro mecânico projetado para a paz e a guerra

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2019, 18h45 | Atualizado em 23 out 2019, 18h48
 (Bose Frames/Divulgação)
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Óculos com música

Os óculos de sol Bose Frames (US$ 200) funcionam como se fossem fones de ouvido Bluetooth: o som sai de dois alto-falantes invisíveis, embutidos nas hastes. Os óculos também têm um tipo curioso de cancelamento de ruído: outros quatro falantes invisíveis, na parte externa das hastes, emitem ondas sonoras inversas para anular 99% do vazamento de som (as pessoas em volta não escutam o que você está ouvindo).

 

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(Nike/Divulgação)
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Nitrogênio sob pressão

É a advertência escrita no calcanhar dos tênis Nike Air Max ISPA 720 (US$ 210), cuja sola é preenchida com esse gás. O nitrogênio (que é usado para encher os pneus dos carros de F-1) foi escolhido porque não se expande nem contrai muito com as variações de temperatura ambiente, o que melhora a absorção de impacto do tênis.

 

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(Vortix Bite Cure/Divulgação)
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O fim da picada

Quando um mosquito pica você, ele injeta um pouquinho de saliva para evitar que o seu sangue coagule enquanto é sugado. Só que o corpo estranha essa substância e aciona
o sistema imunológico, e é por isso que a picada inflama e coça. O Vortix Bite Cure (US$ 39) promete neutralizar isso em 30 segundos. Sua ponta vibra e esquenta, o que aumenta o fluxo sanguíneo no local e tem dois efeitos: para a coceira (pois os nervos da região são saturados pelo calor) e dilata o local, facilitando a drenagem da toxina deixada pelo mosquito.

 

SI_409_Tech_CãoRobô_Spot
(Boston Dynamics/Divulgação)
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Cachorro bonzinho. Ou nem tanto

Ele se chama Spot, tem visão de 360 graus, anda sozinho e atravessa quase todos os tipos de obstáculo (sobe escadas, abre portas e levanta sozinho se cair). A empresa americana Boston Dynamics, que o criou, diz que ele serve para carregar objetos – leva até 14 kg nas costas –, inspecionar obras e ajudar a resgatar pessoas em desastres. Custa o preço de um carro, e começou a ser vendido a empresas. Mas a Boston Dynamics é financiada pelo Pentágono, e o cachorro provavelmente terá uma versão militar.

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