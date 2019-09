Tech: os 4 gadgets mais incríveis do mês de outubro

Caixa automática

Gato dá menos trabalho do que cachorro. Mas pode dar menos ainda com a Litter-Robot, uma caixa de areia autolimpante. O bichano entra, faz as necessidades e, quando ele sai, um mecanismo gira, separa e filtra a areia – o xixi e o cocô vão parar numa gaveta fechada, que não emana odor e só precisa ser esvaziada uma vez por semana. Parece bem prático, exceto por um detalhe: pode não ser fácil convencer o gato a entrar no aparelho, que parece uma cápsula de viagem espacial.

Fórmula 1 dos drones

Os óculos FPV System, da marca chinesa DJI, foram desenvolvidos para drones de alta velocidade, usados em competições: o campeonato mundial, este ano, foi realizado na Itália, reúne participantes de 40 países. O piloto vê o que o drone está vendo, quase em tempo real: são 120 imagens por segundo (fps), com apenas 28 milissegundos de latência (defasagem).

Superpesado e ultraleve

O toca-discos Air Force One pesa 79 kg. Mas seu prato, braço e agulha flutuam no ar, suportados por um sistema de bombas de ar. O objetivo é usar a massa da base e a flutuação das peças para isolar o disco de vinil de todas as vibrações vindas do chão, das paredes e do motor do toca-discos, que prejudicam a qualidade de áudio dos modelos comuns. Custa US$ 100 mil.

Capacete de pano

O AntiOrdinary A1 parece um gorro de lã comum, mas não é. Seu forro contém um “material não newtoniano”: um gel de polietileno com sílica que não segue a lei da viscosidade constante proposta por Isaac Newton. Isso significa que, ao receber impactos, ele fica mais viscoso – e tão duro quanto o plástico de um capacete. O lançamento do produto, que foi criado para snowboard e outros esportes radicais, está prometido para janeiro, por US$ 160.