Um fone de ouvido diferente

O FreeClip (R$ 1.099) se encaixa aos lóbulos das orelhas – não fica enfiado na entrada do canal auditivo, como os fones tradicionais. E não isola ruídos externos: a ideia é que você continue ouvindo o ambiente, o que pode ser ótimo em certas situações (como correr na rua ou escutar música em casa).

Ele é bem confortável e sua qualidade de áudio é boa: a Huawei acentuou um pouco os tons graves, que com isso ficam na medida certa (compensando a perda natural decorrente da não-vedação dos fones ao canal auditivo).

O app Huawei AI Life, que dá acesso às configurações do fone, não está disponível na loja do Android – pois em 2019 o Google cortou relações com a empresa chinesa (que os EUA acusam de espionagem).

Continua após a publicidade

Relacionadas Tecnologia Um smartwatch com fones de ouvido dentro

Você tem que baixar o AI Life “por fora”, escaneando um QR code. Nos dois celulares em que tentei (um Xiaomi e um Redmi), o processo falhou – mesmo após eu autorizar a instalação de apps de fora da Play Store.

No geral, o Free Clip é um bom produto. Mas, considerando que ele não é indicado para ambientes muito barulhentos, e portanto não pode ser o seu único fone, deveria ser um pouco mais barato.