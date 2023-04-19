Um smartwatch com fones de ouvido dentro

O Huawei Watch Buds parece um smartwatch comum, com tela OLED de 1,4 polegada e bateria que dura até três dias. Mas esconde um truque: dentro dele, fica um par de fones de ouvido do tipo true wireless. É só apertar um botão e o mostrador do relógio se abre, revelando os fones.

O conceito é genial, mas há um porém. O relógio, já lançado na Europa (500 euros), roda o sistema operacional HarmonyOS. Ele é derivado do Android, mas só baixa apps da lojinha da própria Huawei: devido ao conflito entre EUA e China, a empresa foi proibida de acessar a Play Store, do Google.