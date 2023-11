Um smartphone com tela que imita papel eletrônico

O Nxtpaper 40, da marca chinesa TCL, é um celular Android com quatro câmeras, bateria de 5.010 mAh, processador de oito núcleos e 8 GB de memória RAM. Nada de mais.

Seu diferencial está na tela Full HD, de 6,7 polegadas: ela é de cristal líquido, mas tem um revestimento que imita papel eletrônico (como o do Kindle).

O resultado, como mostraram os primeiros testes publicados no exterior, surpreende: realmente lembra papel, tornando a leitura na tela mais agradável. O aparelho custa US$ 270. Ele também será lançado no mercado brasileiro, por R$ 1.499.

