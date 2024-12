Um truque de acústica

Se você pegar uma garrafa e soprar na boca dela, ouvirá um assobio: é a frequência de ressonância (vibração) natural daquela garrafa. Em 1862, o físico alemão Hermann von Helmholtz explorou esse princípio para criar o “ressonador de Helmholtz”: um dispositivo [veja abaixo] que isola determinada frequência do som e suprime as demais.

Os fones de ouvido Huawei Freebuds 6i (R$ 599) têm dentro um microrressonador de Helmholtz. Combinam isso com um sistema tradicional de noise canceling (que capta os sons do ambiente e gera um sinal oposto, anulando-os).

Nos nossos testes, os Freebuds conseguiram eliminar quase todo o ruído ambiente, mesmo em situações muito barulhentas (rua, metrô, escritório lotado). Produziram bem mais silêncio do que o normal para fones da sua categoria (intra-auriculares com cancelamento de ruído), e se aproximaram do isolamento extremo proporcionado pelos Sony WH-1000XM2, que são supra-auriculares (cobrem as orelhas) com noise canceling.

Os Freebuds são confortáveis, têm bom som, bateria que dura bastante (5h, mais quatro recargas na caixinha) e um ótimo app, com equalizador de 10 bandas, para iOS e Android.

