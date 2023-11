Uma banheira de hidromassagem sem obra

A banheira Singapore Airjet Plus (US$ 730), da marca Lay-Z-Spa, é inflável: basta colocá-la no quintal (ou no banheiro, se ele tiver espaço suficiente) e ligar o compressor que vem junto.

Além de inflar e encher a banheira, ele também aquece e pressuriza a água – que alimenta jatos de hidromassagem.

A banheira tem capacidade para até cinco pessoas, e é controlada por meio de um app (você pode começar a esquentar a água antes de chegar em casa, por exemplo).

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram