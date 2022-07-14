Uma churrasqueira que usa bateria – e não faz fumaça
Máquina tem um sistema de ventilação interno que melhora a queima do carvão - e promete reduzir muito a quantidade de fumaça
A churrasqueira BioLite FirePit+ (US$ 300) tem uma bateria: é esse bloco laranja, no lado esquerdo. Ela alimenta um sistema de injeção de ar, com 51 bicos que ficam dentro da máquina.
Isso mantém o fogo alimentado, evitando que o carvão ou a madeira se apague, e melhora a combustão, reduzindo drasticamente a quantidade de fumaça no churrasco. A bateria dura 30h.