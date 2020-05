Uso de desktop dispara durante a quarentena

A quarentena fez o que parecia ser impossível: ressuscitou nossa relação com os computadores de mesa.

Nos EUA, a frequência com que usuários acessam sites como YouTube, Facebook ou Netflix via desktop disparou durante o isolamento. Esse aumento chegou a 27% no caso do Facebook* – o uso do app da rede social em smartphones, porém, cresceu só 1,1%.

Essa tendência apareceu até mesmo no site da SUPER: em fevereiro de 2020, o percentual de acessos via desktop era de 17%. Em maio, bateu os 22,7% – 33% maior.



A resposta pode estar no maior número de pessoas fazendo home office – e intercalando trabalho e lazer na mesma máquina, o desktop.

A tendência, ao que tudo indica, não é temporária. Uma pesquisa com 375 empresas nacionais mostrou que 70% delas esperam continuar o home office (ainda que parcial) após a quarentena.