Hamilton dos Santos

Em O Livro de Ouro do Universo (Ediouro), o astrofísico Ronaldo Mourão cataloga com esmero a história da Astronomia, separando suas conquistas das crendices sem fundamento. O problema é que ele não arrisca, abstendo-se de refutar ou corroborar hipóteses. Por isso, o livro parece um relato frio de um viajante entediado. Ainda assim, é bom tê-lo na estante para quando quiser saber a distância entre Júpiter e Vênus. Mourão é também o autor do recém-lançado Anuário de Astronomia 2001 (Bertrand Brasil), fundamental para quem quer manter os olhos nos astros .