Qual foi o primeiro animal com cauda?

Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos formam o grupo dos vertebrados, que possuem todos coluna vertebral e crânio. O rabo é uma extensão da coluna, e aparece nos embriões de todos os vertebrados – inclusive dos que perdem o acessório ao longo da gestação, como os humanos. Ficamos só com o cóccix.

O fóssil de vertebrado mais antigo conhecido é da Pikaia gracilens – um peixe com comprimento de enguia, cauda em forma de flecha e cabeça com duas antenas. Eis o pioneiro. A pikaia vem do Folhelho de Burgess, uma formação geológica no Canadá que guarda rastros de uma explosão na biodiversidade ocorrida há 508 milhões de anos, no período Cambriano. Antes disso, acredita-se que a maioria dos animais não se movesse e coletasse nutrientes filtrando a água, de modo que seus corpos eram bem diferentes dos nossos e não exigiam estruturas de locomoção – função original da cauda, como os espermatozoides nos ajudam a lembrar.

Fonte: Fernanda Quaglio, paleontóloga, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Pergunta de @sou.bilingue, via Instagram