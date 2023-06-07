Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Ciência

A cidade de Nova York está afundando sob o próprio peso

A ilha de Manhattan afunda entre um e dois milímetros por ano – tornando-a mais vulnerável a mudanças climáticas e aumento do nível do mar.

Por Maria Clara Rossini 7 jun 2023, 16h51 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Vista aérea do horizonte de Manhattan, Nova York, EUA.
 (Alexander Spatari/Getty Images)
Continua após publicidade
A cidade de Nova York está afundando sob o próprio peso Priorizar nos meus resultados Google

A cidade de Nova York é dividida em cinco distritos. O mais populoso deles, Manhattan, fica localizado em uma ilha coberta por prédios e arranha-céus. Com exceção do Central Park, é difícil encontrar um pedaço de terra que não esteja ocupado por construções.

Só que isso tem um preço: segundo um estudo feito por pesquisadores do Serviço Geológico dos Estados Unidos, a ilha de Manhattan está afundando sob o próprio peso a uma taxa de um a dois milímetros por ano. Isso torna a cidade (e seus 8 milhões de habitantes) mais vulneráveis a mudanças climáticas e aumento do nível do mar.

O nome técnico desse fenômeno é subsidência: o deslocamento da superfície para baixo em relação a um ponto fixo, como o nível do mar. Isso significa que, mesmo que o nível do mar permanecesse constante, a cidade ainda ficaria cada vez mais funda.

Continua após a publicidade

Acontece que o nível do mar também está subindo a uma taxa de um a dois milímetros por ano, segundo o coautor do estudo Tom Parsons. No final das contas, a maior metrópole dos Estados Unidos perde de dois a quatro milímetros de terreno todos os anos.

Siga
Continua após a publicidade

O peso da metrópole

Nova York abriga mais de um milhão de prédios e construções. Os pesquisadores calculam que tudo isso adicione um peso de 762 bilhões de quilos à superfície, o que contribui para a compressão do solo. 

Arranha-céus como o Empire State Building são os mais pesados, mas geralmente são construídos mais ao centro da ilha, sobre rochas firmes. O problema é que algumas áreas da cidade, como o litoral, estão sobre solo macio (argila, por exemplo) ou aterros construídos artificialmente. Nesses pontos, a subsidência pode chegar a 4,5 milímetros por ano.

Continua após a publicidade

Para calcular essa taxa anual, os pesquisadores combinaram o peso urbano aos dados geológicos sobre a composição dos solos novaiorquinos. Eles também coletaram dados de satélites que medem diferenças na elevação do solo.

Há algumas maneiras de evitar subsidência em Nova York e outras cidades. A primeira delas é limitar a construção de novos prédios em solos vulneráveis – geralmente, os do litoral. E a segunda é reabastecer a água drenada de aquíferos naturais. Os aquíferos sem água funcionam como uma garrafa de plástico vazia, e cedem sob pressão.

Continua após a publicidade

É o que está acontecendo em Jakarta, na Indonésia, que chega a perder 20 centímetros por ano em algumas regiões. Modelos preveem que 95% da capital deve estar submersa até 2050, tornando-a a cidade que afunda mais rápido no mundo.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Meio Ambiente
Nova York
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).