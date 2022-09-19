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Ciência

Albatrozes tímidos são mais propensos ao “divórcio”

É a primeira vez que cientistas mostram a ligação entre personalidade e divórcio em uma espécie selvagem. Entenda.

Por Luisa Costa 19 set 2022, 18h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Close-up de albatrozes.
 (wildestanimal/Getty Images)
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Albatrozes tímidos são mais propensos ao “divórcio” Priorizar nos meus resultados Google

Não é só entre humanos que a personalidade pode levar ao divórcio. Nos albatrozes errantes (Diomedea exulans), a timidez pode ser um fator determinante para as separações, segundo um estudo publicado na revista científica Biology Letters.

Os albatrozes são um exemplo de monogamia. Eles podem viver por mais de 50 anos com o mesmo parceiro – e o casal se encontra a cada dois anos para reproduzir. A troca de parceiro é rara, mas acontece – e geralmente é motivada por problemas de fertilidade ou pela dificuldade de um casal em garantir a sobrevivência de seus filhotes.

Agora, cientistas mostraram que a ousadia ou timidez dos machos também entram na conta. “Mostramos pela primeira vez a ligação entre personalidade e divórcio em uma espécie selvagem, graças a um conjunto de dados que é provavelmente o melhor do mundo”, afirmou Ruijiao Sun, cientista do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e autor principal do estudo, em comunicado.

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Como foi o estudo

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A equipe de Sun estudou o divórcio em uma população de albatrozes errantes que voltam regularmente à ilha Possession, na Austrália, para se reproduzir. Os cientistas usaram dois conjuntos de dados referentes a essa população.

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O primeiro remonta ao século passado. Desde 1959, um grupo de cientistas monitora esses albatrozes a partir de um anel de aço que colocaram nas pernas das aves. Cada anel tem um código que permite aos pesquisadores observar e identificar os indivíduos do grupo quando estes chegam à ilha na época de reprodução. Faz parte desse projeto a bióloga Stéphanie Jenouvrier, do Instituto Oceanográfico de Woods Hole (Estados Unidos) e coautora do estudo recém-publicado.

O segundo conjunto de dados vem de um estudo que começou em 2008 e é liderado por Samantha Patrick, pesquisadora da Universidade de Liverpool (Inglaterra) e também coautora do estudo. Os cientistas deste projeto avaliam a personalidade dos albatrozes aproximando-se de seus ninhos. As aves são consideradas mais ou menos tímidas dependendo de sua reação: se ela é agressiva ou não.

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Então, a equipe liderada por Sun cruzou os dois conjuntos de dados para responder: a personalidade dos indivíduos em um par de albatrozes influencia no destino deles? Sim.

Os resultados

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Os cientistas descobriram que, entre as fêmeas, a personalidade tinha pouca relação com os divórcios. Mas encontraram um padrão claro entre os machos. “O divórcio não acontece com muita frequência, mas quanto mais tímido é um albatroz, maior a probabilidade de se divorciar”, explica Jenouvrier.

Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Eles imaginaram que machos ousados e agressivos seriam mais propensos ao divórcio, porque poderiam trocar de parceira em busca de resultados reprodutivos melhores.

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Mas é a timidez que leva à separação. E uma possível explicação para isso é que indivíduos mais tímidos acabam perdendo suas parceiras para machos mais ousados em situações de competição – que são comuns, porque a população é majoritariamente composta por machos. Isso ocorre porque as fêmeas tendem a se abrigar em locais mais perigosos, em que podem ser pegas por redes de pesca. Como há mais machos do que fêmeas, a talaricagem corre solta.

Os pesquisadores também descobriram que as fêmeas divorciadas conseguem encontrar outro parceiro rapidamente, mas o macho pode levar mais de quatro anos para achar uma nova companheira. Além disso, casais que estão há muito tempo juntos são menos propensos a se divorciar do que aqueles que acabaram de “casar”.

E não é só a personalidade das aves que pode prever a ocorrência dos divórcios. No ano passado, outra equipe de cientistas mostrou que condições climáticas, como o aumento da temperatura dos oceanos, também entram na conta.

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TAGS:
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