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Ciência

Análise encontra pedaços de vírus no DNA humano

Elemento teria se integrado ao genoma há aproximadamente 105 milhões de anos.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 abr 2022, 16h14 | Atualizado em 3 ago 2022, 10h49
Ilustração 3D de fita de DNA.
 (ktsimage/Getty Images)
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Quando um ser é infectado por um vírus ou bactéria, pedaços do código genético do invasor podem acabar incorporados ao DNA da vítima.

Isso nem sempre é ruim: acredita-se que as mitocôndrias, organelas que funcionam como a “usina de energia” das células, tenham sido herdadas de bactérias primitivas (e por isso elas contenham o chamado DNA mitocondrial, que é circular como o das bactérias – e diferente do nosso DNA “principal”, que é uma fita linear).

Agora, cientistas da Universidade de Oxford acharam outro fragmento externo no código genético humano: pedaços de um vírus que teria se inserido no DNA de seres ancestrais há 105 milhões de anos (1).

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A data foi determinada porque o vírus é geneticamente similar aos chamados Mavericks, fragmentos de DNA que existiram nessa época – e estão presentes no genoma de várias espécies (2). Outros micróbios antigos já haviam sido detectados no código genético humano, mas eles são retrovírus (que usam o genoma do hospedeiro para se replicar). O novo não é. 

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Leia mais: Covid grave pode estar ligada à reativação de vírus pré-histórico

Fontes (1)An ancient endogenous DNA virus in the human genome. J Barreat e A Katzourakis, 2022. (2) Phylogenomics of the Maverick Virus-Like Mobile Genetic Elements of Vertebrates. J Barreat e A Katzourakis, 2021.

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DNA
Vírus
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