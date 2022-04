Análise encontra pedaços de vírus no DNA humano

Quando um ser é infectado por um vírus ou bactéria, pedaços do código genético do invasor podem acabar incorporados ao DNA da vítima.

Isso nem sempre é ruim: acredita-se que as mitocôndrias, organelas que funcionam como a “usina de energia” das células, tenham sido herdadas de bactérias primitivas (e por isso elas contenham o chamado DNA mitocondrial, que é circular como o das bactérias – e diferente do nosso DNA “principal”, que é uma fita linear).

Agora, cientistas da Universidade de Oxford acharam outro fragmento externo no código genético humano: pedaços de um vírus que teria se inserido no DNA de seres ancestrais há 105 milhões de anos (1).

A data foi determinada porque o vírus é geneticamente similar aos chamados Mavericks, fragmentos de DNA que existiram nessa época – e estão presentes no genoma de várias espécies (2). Outros micróbios antigos já haviam sido detectados no código genético humano, mas eles são retrovírus (que usam o genoma do hospedeiro para se replicar). O novo não é.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Leia mais: Covid grave pode estar ligada à reativação de vírus pré-histórico

Fontes (1)An ancient endogenous DNA virus in the human genome. J Barreat e A Katzourakis, 2022. (2) Phylogenomics of the Maverick Virus-Like Mobile Genetic Elements of Vertebrates. J Barreat e A Katzourakis, 2021.