Ancestrais selvagens de pombos são encontrados na Europa

A população de pombos está em grave declínio. Não se trata, como você pode imaginar, daqueles que encontramos aos montes nas cidades, mas de seus ancestrais selvagens: a espécie Columba livia, encontrada originalmente na Europa, no Oriente Médio, no norte da África e na Ásia Ocidental.

Os pombos selvagens estão extintos na Inglaterra e no País de Gales, mas agora foram encontrados grupos desses indivíduos em ilhas isoladas da Escócia e da Irlanda. Pesquisadores liderados por membros do Departamento de Biologia da Universidade de Oxford (Reino Unido) fizeram a descoberta a partir de testes de DNA e publicaram o estudo no periódico iScience.

Breve história dos pombos

Os pombos que conhecemos são da subespécie Columba livia domestica e descendem de indivíduos que foram domesticados. Hoje pode parecer estranho, mas, nas propriedades senhoriais da Europa Medieval, pombos eram uma importante fonte de alimento, e o pássaro era associado a Astarte, a deusa do amor e da fertilidade, em antigas culturas do Oriente Médio.

A evidência mais antiga da domesticação remonta ao ano de 4500 a.C. no Iraque, e a popularidade do pombo caiu no século 19. Nessa altura, houve a libertação de milhares de pombos – evento que veio a estabelecer populações em cidades do mundo todo.

Como foi o estudo

É difícil estudar o declínio dos pombos selvagens por causa do extenso cruzamento entre eles e os pombos domesticados. Mas os pesquisadores desconfiavam que havia grupos de Columba livia em partes da Europa – como a ilha escocesa North Uist, o arquipélago escocês Orkney e a ilha irlandesa Cape Clear.

Eles organizaram expedições para esses lugares, capturaram supostos pombos selvagens e coletaram penas das aves para amostras de DNA. Assim, eles puderam identificar os animais e medir o grau de cruzamento entre as duas formas da espécie.

Os pesquisadores perceberam que todos os pombos descendiam de linhagens não domesticadas, com diferentes graus de cruzamento com a subespécie Columbia livia domestica. Em North Uist, quase não há influência dos “pombos da cidade”. Já em Orkney, o cruzamento é tanto que os pombos selvagens podem deixar de existir – e acredita-se que essa seja a tendência geral.

Para os cientistas, registrar a distribuição espacial dos pássaros ajudará a monitorar as populações remanescentes dos pombos selvagens e pode encorajar esforços para entender potenciais “populações relíquias” em outros lugares.

