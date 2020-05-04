Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Anticorpos de lhamas podem ajudar no combate à Covid-19

Elas podem fornecer um tipo específico de anticorpo, capaz de ser administrado via inalador – e impedir o SARS-Cov-2 de infectar os pulmões.

Por Maria Clara Rossini 4 Maio 2020, 18h20 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h24
Cientistas testam anticorpos de lhamas no combate à Covid
 (Westend61/Getty Images)
Continua após publicidade
Anticorpos de lhamas podem ajudar no combate à Covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

Até que se tenha uma vacina contra o coronavírus, qualquer indício de um novo tratamento para a Covid-19 pode ser uma luz no fim do túnel. Agora, os holofotes estão no medicamento Remdesvir, desenvolvido para ser usado contra o ebola, mas novas pesquisas apontam caminhos mais inusitados.

Um estudo da Universidade do Texas e da Universidade de Gante, na Bélgica, detectou que anticorpos de lhamas podem ajudar humanos, neutralizando o SARS-Cov-2 antes que ele entre nas células do pulmão. O artigo será publicado na revista Cell e já passou por revisão de pares.

Os pesquisadores usaram duas cópias do anticorpo VHH, produzido pelas lhamas, para criar um novo anticorpo que se conecta diretamente às proteínas spike, presentes na superfície do coronavírus.

Continua após a publicidade

As proteínas spike são a chave para entender os coronavírus – o prefixo “corona” surgiu porque essas proteínas dão ao vírus a aparência de uma coroa. Para infectar os humanos, elas se ligam a uma outra proteína, chamada ACE2, que está presente nas células do trato respiratório.

Siga

Se um anticorpo se ligasse às proteínas spike antes de chegar nas células humanas, o vírus não conseguiria infectar o hospedeiro e nem se reproduzir. Testes in vitro mostraram que o novo anticorpo derivado das lhamas faz justamente isso. Segundo os autores do estudo, esse é um dos primeiros anticorpos capaz de neutralizar especificamente o SARS-Cov-2.

Continua após a publicidade

Pode parecer estranho, mas as lhamas não foram escolhidas ao acaso. Elas produzem dois tipos de anticorpos: um que é parecido com o dos humanos, e um bem menor: os nanocorpos, ou VHH. Estudos anteriores já mostravam que os anticorpos desses animais tinham o mesmo efeito sobre o vírus influenza. Em 2016, os pesquisadores da Universidade de Gante já estudavam os anticorpos para a neutralização do SARS-Cov-1, o da epidemia de 2002, e do MERS-Cov, da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, um primo mais letal do corona, só que menos contagioso, detectado em 2012.

Continua após a publicidade

As pesquisas anteriores não tinham nenhuma aplicação prática na época, já que as epidemias já estavam controladas, mas foram essenciais para que os pesquisadores conseguissem apresentar resultados contra a SARS-Cov-2 em poucas semanas.

O tratamento vai passar por testes em animais, seguido de humanos. Se aprovado, os cientistas esperam que o antiviral possa ser usado para proteger quem ainda não pegou o vírus e quem ainda está em fase inicial da doença. Enquanto uma vacina estimula o próprio corpo a produzir anticorpos, a terapia derivada das lhamas fornece os anticorpos prontos ao organismo, conferindo imunidade imediata.

Continua após a publicidade

Por se tratarem de anticorpos pequenos, eles podem ser administrados por meio de inaladores, o que permite que eles atuem diretamente pela porta de entrada do coronavírus. O tratamento seria uma opção e reforço para grupos de risco e profissionais da saúde até que seja desenvolvida uma vacina eficaz, mas precisa passar por testes com animais e com humanos para ser aprovado.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).